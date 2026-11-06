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Austrijski organi bezbednosti sproveli su opsežnu akciju protiv islamističkog ekstremizma i terorizma. Pretreseno je devet stanova i obavljeno 17 saslušanja, a u zatvorima je prekontrolisano više stotina zatvorenika.

Austrijska služba za zaštitu ustavnog poretka i pravosuđa sprovela je 4. novembra veliku, koordinisanu akciju širom zemlje, usmerenu na suzbijanje islamističkog ekstremizma i terorizma.

Cilj operacije, nazvane "Zajednički akcioni dan", bio je da se dodatno istraže islamističke strukture i mreže u Austriji, na vreme prepoznaju potencijalne pretnje i spreče ekstremističke aktivnosti.

Akcijom su koordinisali Direkcija za zaštitu države i obaveštajnih poslova (DSN), svih devet pokrajinskih službi za zaštitu države i borbu protiv ekstremizma, kao i pravosudni organi, uključujući tužilaštva i uprave zatvora.

Po nalogu nadležnih tužilaštava sprovedeno je ukupno devet pretresa stanova i 17 saslušanja. U Donjoj Austriji jedna osoba je privedena radi hitnog saslušanja, a izrečene su i dve privremene zabrane posedovanja oružja.

Pored toga, bezbednosne službe sprovele su brojne druge mere, uključujući razgovore sa osobama koje smatraju potencijalno opasnim, upozorenja i preventivne aktivnosti. Tokom pretresa pronađeni su i zaplenjeni različiti dokazi koji će biti dodatno analizirani.

Pretresi po zatvorima širom Austrije



U okviru akcije sprovedene su i opsežne kontrole u svih 28 austrijskih kazneno-popravnih ustanova. Ukupno 399 pripadnika nadležnih službi pretreslo je 235 prostorija i prekontrolisalo 334 zatvorenika.

Operacija je sprovedena pod rukovodstvom i koordinacijom Direkcije za zaštitu države i obaveštajnih poslova, u bliskoj saradnji sa Generalnom direkcijom Ministarstva pravde.

U akciji su učestvovale i pokrajinske policijske uprave, policijske jedinice sa službenim psima, Brza interventna grupa (SIG) i specijalna jedinica Kobra.

Zajedničko delovanje bezbednosnih službi, policije i pravosuđa trebalo je da omogući objedinjavanje informacija, otkrivanje ekstremističkih mreža i pravovremeno reagovanje na moguće bezbednosne pretnje.



Zaplenjeni telefoni, laptopovi, noževi i droga



Tokom devet pretresa u pokrajinama Forarlberg, Tirol, Burgenland, Beč, Donja Austrija i Gornja Austrija pronađeni su brojni predmeti koji su zaplenjeni kao dokazni materijal.

Među njima su mobilni telefoni, uređaji za čuvanje podataka, laptopovi, različiti noževi, dva boksera, gasni pištolj sa okvirom, opojna droga i literatura povezana sa ekstremizmom.

Zaplenjeni predmeti trenutno se pregledaju i biće analizirani u okviru daljih istraga.

Austrijski ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner izjavio je da bezbednosne službe odlučno deluju protiv ekstremizma u saradnji sa pravosudnim organima i policijom.

- Ovim preventivnim udarom ekstremistički razvoj događaja se prepoznaje, analizira i zaustavlja u ranoj fazi. Cilj je jasan: trajno garantovati bezbednost ljudi u našoj zemlji - poručio je Karner.

Ministarka pravde Ana Šporer istakla je značaj saradnje između bezbednosnih i pravosudnih institucija, naglašavajući da je koordinisana akcija važan doprinos zaštiti austrijskog stanovništva.



Upozorenje zbog ubrzane radikalizacije na internetu



Direktorka Direkcije za zaštitu države i obaveštajnih poslova, Silvija Majerupozorila je na opasnost od ubrzane radikalizacije putem interneta. Prema njenim rečima, zbog sve bržeg širenja ekstremističkih sadržaja na internetu, nivo potencijalne opasnosti je visok.

- Akcije poput ove predstavljaju važan deo borbe protiv islamističkog ekstremizma i terorizma. Zadatak službe za zaštitu ustavnog poretka jeste da, kao sistem ranog upozoravanja, prepozna moguće opasnosti i reaguje pre nego što dođe do njihovog ostvarivanja - istakla je Majer.

Dodala je da su Direkcija i pokrajinske službe, zajedno sa pravosudnim organima, namerno odabrale ovaj trenutak za sprovođenje akcije.