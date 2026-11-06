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Zgrade irskog javnog servisa RTE u Dablinu evakuisane su danas nakon dojave o postavljenoj bombi, koja je upućena elektronskom poštom toj medijskoj kući, kao i desetinama drugih medija u Irskoj i Velikoj Britaniji.

Zaposleni i voditelji evakuisani su iz objekata u kompleksu Donibruk, a pripadnici irske policije (Garda) nalaze se na licu mesta i obavljaju pretragu zgrada.

RTE je iz predostrožnosti prešao na emitovanje unapred snimljenog programa.

U saopštenju policije navedeno je da su vlasti upoznate sa pretnjama upućenim medijskim organizacijama u Irskoj i drugim evropskim zemljama i da je pokrenuta istraga.

Policija je saopštila da je u kontaktu sa irskim medijskim kućama i da će sve pretnje biti ispitane.

Prema saopštenju RTE, pretnja verovatno potiče od osoba koje stoje iza niza lažnih dojava o bombama, zbog kojih je juče bilo pogođeno najmanje 27 letova širom Evrope, kao i zbog dodatnih uzbuna ranije tokom nedelje.

Među letovima na koje su dojave uticale bili su i pojedini letovi aviokompanija "Aer Lingus" i "Ryanair".