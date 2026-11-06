DOJAVA O BOMBI U ZGRADI IRSKOG JAVNOG SERVISA! Evakuisani zaposleni, pretnje upućene desetinama medija širom zemlje i u Velikoj Britaniji
- Zgrade irskog javnog servisa RTE u Dablinu evakuisane su zbog dojave o bombi stigle mejlom, a policija pretražuje objekte u Donibruku.
- Pretnje su upućene i desetinama drugih medija u Irskoj i Velikoj Britaniji, pa je pokrenuta istraga.
- RTE je prešao na unapred snimljen program, uz poruku da je bezbednost zaposlenih prioritet.
Zgrade irskog javnog servisa RTE u Dablinu evakuisane su danas nakon dojave o postavljenoj bombi, koja je upućena elektronskom poštom toj medijskoj kući, kao i desetinama drugih medija u Irskoj i Velikoj Britaniji.
Zaposleni i voditelji evakuisani su iz objekata u kompleksu Donibruk, a pripadnici irske policije (Garda) nalaze se na licu mesta i obavljaju pretragu zgrada.
RTE je iz predostrožnosti prešao na emitovanje unapred snimljenog programa.
U saopštenju policije navedeno je da su vlasti upoznate sa pretnjama upućenim medijskim organizacijama u Irskoj i drugim evropskim zemljama i da je pokrenuta istraga.
Policija je saopštila da je u kontaktu sa irskim medijskim kućama i da će sve pretnje biti ispitane.
Prema saopštenju RTE, pretnja verovatno potiče od osoba koje stoje iza niza lažnih dojava o bombama, zbog kojih je juče bilo pogođeno najmanje 27 letova širom Evrope, kao i zbog dodatnih uzbuna ranije tokom nedelje.
Među letovima na koje su dojave uticale bili su i pojedini letovi aviokompanija "Aer Lingus" i "Ryanair".
RTE je saopštio da je bezbednost zaposlenih i saradnika na prvom mestu i da će redovan program biti nastavljen nakon konsultacija sa policijom.
(Kurir.rs/Euronews)