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Bivša turska ministarka Fatma Betul Sajan Kaja uhapšena je u okviru istrage o transakcijama na tržištu kapitala, zbog sumnje na kršenje Zakona o tržištu kapitala i članstvo u kriminalnoj organizaciji, saopštilo je tužilaštvo u Istanbulu.

Prema navodima iz tužilačkog dokumenta, Kaja je osumnjičena da je raspolagala informacijama koje su mogle da utiču na cenu akcija kompanije "Ozata Denizcilik".

Istražitelji su naveli da je bivša ministarka kupila akcije te kompanije u aprilu 2026. godine, a prodala ih 16. septembra, dan pre odluke o likvidaciji fondova.

Tužilaštvo sumnja da je Kaja znala za predstojeću likvidaciju, kao i da je akcije prenela na kompaniju "Tera Yatirim Menkul Degerler", koja joj je istog dana isplatila njihovu vrednost, umesto da novac bude uplaćen u uobičajenom roku od dva radna dana.

Bivši predsednik Odbora za tržišta kapitala Ibrahim Omer Genul i Ilijas Kaja pušteni su uz mere sudskog nadzora, koje uključuju redovno javljanje nadležnim organima i zabranu putovanja.