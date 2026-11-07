Slušaj vest

Aligatordug oko 90 centimetara ušao je u prodavnicu peciva "Bagel Dok Ekspres" u Sautportu, u Severnoj Karolini, uznemirivši zaposlene i kupce, pre nego što su ga policija i službe za zaštitu životinja bezbedno uhvatile i premestile.

Nadzorne kamere snimile su gmizavcakako ulazi kroz zadnja vrata, prolazi kroz skladište i stiže do prednjeg pulta, preneo je Gardijan.

Jedan od kupaca čak se naoružao stolicom kako bi se zaštitio od neočekivanog posetioca.

Vlasnik prodavnice Džesi Driskol je rekao da nikada nije pomislio da bi mogao da vidi aligatora u svom lokalu, a policija Sautporta se našalila da je glas o svežim pecivima očigledno stigao i do močvare.

Biolozi upozoravaju da su susreti ljudi i aligatora sve češći u priobalnim delovima Severne Karoline i apeluju na stanovnike da ne hrane ove životinje, ne uznemiravaju ih i ne pokušavaju da ih hvataju.