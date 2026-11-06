Ukrajinska nastavnica Oleksandra Kazarovicka, navodno je mučena do smrti u ruskom zatvoru

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Ukrajinska nastavnica navodno je mučena do smrti u surovim uslovima ruskog zatvora, nakon što je doputovala na Krim.

Oleksandra Kazarovicka (44) provela je tri meseca u samici čekajući suđenje, nakon što je početkom godine uhapšena u Sevastopolju. Nastavnica iz Ukrajine se na Krim uputila kako bi se brinula o ostarelim roditeljima i pomogla im oko prodaje stana i preseljenja u Tursku, ali je tamo lišena slobode.

"Otišla je u Sevastopolj sa planom da ostane najviše mesec dana, kako bi roditeljima pomogla da prodaju stan i presele se [u Tursku]", izjavial je njena koleginica.

Oleksandra je optužena za dopisivanje sa dobrovoljcem u ukrajinskoj vojsci u ranom periodu rata, u vreme dok je još živela u Harkovu.

Porodici saopšteno da je izvršila samoubistvo

Nakon tri meseca u pritvoru, njenoj porodici je iznenada saopšteno da je izvršila samoubistvo, dok proukrajinski mediji tvrde da je mučena do smrti. Pritom, nadležni organi nisu predočili nikakve nalaze obdukcije niti pojedinosti o uzroku njene smrti.

Stradala nastavnica bila je suosnivačica škole stranih jezika "Professional" u Harkovu, a kolege su je opisale kao "neverovatno ljubaznu i talentovanu osobu".

U oproštajnoj objavi koju je škola podelila na Fejsbuku navodi se: "Sa dubokom tugom obaveštavamo javnost o smrti Oleksandre Kazarovicke (Kolesnikove), direktorke nastave i suosnivačice škole ’Professional’. Rusija ju je ubila. Saša je bila izuzetno draga i talentovana osoba. Istinski pedagog i mentor, neumorno se usavršavala i od srca se radovala uspehu svakog svog učenika".

Marijana Kacarova, specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Rusiji, navela je u izveštaju objavljenom u septembru da je u ruskom zarobljeništvu stradalo najmanje 438 Ukrajinaca.

"Mučenje i zlostavljanje u Ruskoj Federaciji ostali su rasprostranjeni i sistematski, kao sastavni deo državne strategije represije u zemlji i agresije u inostranstvu, uz kontinuiranu nekažnjivost", stoji u izveštaju.

"Primena ranije dokumentovanih metoda mučenja nastavljena je i dodatno ukorenjena, dok se nekažnjivost pojačava, a mehanizmi zaštite žrtava slabe... I dalje se beleže prebijanja, elektrošokovi, gušenje, seksualizovano nasilje, psihičko mučenje i pretnje u pritvorskim objektima, kao i praksa da se pritvorenici, po nalogu zatvorske uprave, primoravaju da sprovode takvo nasilje nad drugim zatvorenicima".

1.877 ukrajinskih civila u ruskom pritvoru do juna 2026.

Do juna 2026. godine, nadležni su evidentirali 1.877 ukrajinskih civila u ruskom pritvoru.

Kacarova je naglasila da oni i dalje predstavljaju povod za "posebnu zabrinutost", ukazujući na to da civili na privremeno okupiranim teritorijama redovno postaju žrtve proizvoljnih hapšenja, prisilnih nestanaka i držanja u potpunoj izolaciji bez kontakta sa spoljnim svetom.

U februaru 2026. godine, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da se u zarobljeništvu i dalje nalazi oko 7.000 ukrajinskih ratnih zarobljenika.