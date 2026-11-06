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Savetnik komandanta Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ali Belali izjavio je danas da svaka zemlja ili sila koja bude pomagala Sjedinjenim Američkim Državama u eventualnom novom napadu na Iran mogla bi da postane "legitimna meta" za iranske odmazdne udare.

Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Belali je u intervjuu za iransku televiziju Al-Alam rekao da bi pretnja mogla da obuhvati sve regione, u zavisnosti od stepena saradnje pojedinih zemalja sa Vašingtonom.

On je naveo da će iranska lista ciljeva biti objavljena u odgovarajućem trenutku, ukoliko protivnici ponovo pokrenu rat protiv Irana.

iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Belali je istakao da su razvoj domaće industrije raketa, dronova i protivvazdušne odbrane, kao i raspoređivanje raketnih baza širom zemlje, omogućili Iranuda održi vojne kapacitete bez oslanjanja na inostranstvo, preneo je Press TV.

Upozorio je i da nijedna lokacija u dometu od 2.000 kilometara iranskog oružja ne može da bude bezbedna za američke snage, pozivajući SAD da povuku svoje trupe iz regiona.

(Kurir.rs/Tanjug)

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