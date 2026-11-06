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Iračke vlasti su demantovale izveštaje u kojima se tvrdi da je vazdušni prostor zemlje zatvoren zbog eskalacije regionalnih tenzija, saopštio je medijski centar bezbednosnih snaga ove arapske republike.

- Irak odbacuje navode da je vazdušni prostor zemlje zatvoren usled potencijalnih bezbednosnih dešavanja -navodi se u saopštenju medijskog centra.

Ističe se da se "preduzete mere odnose isključivo na određivanje posebne zone za vojne vežbe".

U dokumentu se naglašava da je "određivanje ove zone deo godišnjih vežbi sa bojevim gađanjem, koje sprovode snage protivvazdušne odbrane radi testiranja različitih sistema naoružanja".

- To ne znači zatvaranje iračkog vazdušnog prostora niti uvođenje opštih ograničenja u vazdušnom saobraćaju - pojasnili su iz medijskog centra. U saopštenju nije precizirana tačna lokacija zone iznad Iraka koja je izdvojena za vežbe protivvazdušne odbrane.