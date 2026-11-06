bila je ključna figura prostitucije u parizu

bila je ključna figura prostitucije u parizu

Slušaj vest

Tridesetsedmogodišnja Albankа, osumnjičena da je jedna od ključnih figura organizovane mreže prostitucijeu Francuskoj, zatražila je puštanje iz pritvora.

Istražitelji sumnjaju da je organizovala rad više žena, prikupljala deo njihove zarade i novac prosleđivala u inostranstvo.

Marijela M. (37), koju istražitelji smatraju jednom od ključnih figura organizovane mreže prostitucije sa albanskom bazom, pojavila se prošle nedelje pred Istražnim sudom u Parizu, gde je zatražila da bude puštena iz zatvora.

Ona se nalazi u pritvoru od 21. februara 2026. godine, nakon što je u Parizu i zvanično optužena za teško podvođenje, trgovinu ljudima i pranje novca u okviru organizovane kriminalne grupe.

- Bila je uključena u mrežu prostitucije koja je delovala u oblasti Port de Vansan, duž Bulevara Karno, u 12. pariskom arondismanu, u periodu od 2023. do 2026. godine - navodi se u obrazloženju istražnog sudije.

Ova žena, rođena u Albaniji, koja ranije nije osuđivana, navodno se prostitucijom bavi već pet godina i tvrdi da zarađuje između 1.000 i 2.000 evra nedeljno.

Prema procenama istražitelja, zasnovanim na praćenju bankarskih transfera i novčanih doznaka, ukupan iznos novca povezanog sa ovom aktivnošću dostigao je 128.000 evra.

ilustracija Foto: SFM Press Reporter / Alamy / Alamy / Profimedia



Svedočenje rumunske prostitutke



Sve je počelo kada je Brigada za borbu protiv prostitucije uzela izjavu od jedne rumunske prostitutke koja je radila za albansku grupu. Ona je izjavila da je morala redovno da predaje deo svoje zarade dvema ženama koje su duže vreme bile uključene u ovaj posao.

Istraga je potvrdila sumnje da su te dve žene, Peluta M. i Marijela M., prikupljale novac koji su zarađivale druge žene.

Novac je potom prebacivan iz Francuske u inostranstvo. Osumnjičene su, zajedno sa još nekoliko prostitutki, stavljene pod policijski nadzor. One su o svojim aktivnostima izveštavale partnere koji su živeli u Albaniji.

Finansijska istraga pokazala je da se mrežom upravljalo iz zemlje njihovog porekla - Albanije- i to "preko braće sa prezimenom Z", koja su francuskom pravosuđu odranije poznata zbog sličnih krivičnih dela počinjenih u Francuskoj.

- Jedan od njih, iako se nalazi u zatvoru, nastavlja da izdaje naređenja iz ćelije, uz pomoć svoje partnerke - navodi istražni sudija.

Prateći tokove novca, francuska policija otkrila je i posredničku mrežu u Belgiji, koju je činilo nekoliko osoba osumnjičenih za podvođenje. Među njima je bio i muškarac poznat pod nadimkom Klaudi, čija je uloga bila prikupljanje novca.

On je, kako se navodi u istrazi, bio u intimnim odnosima i sa Marijelom M. i njenom suparnicom Pelutom M. Njih dve su imale ulogu takozvanih "uličnih šefica", odnosno bile su zadužene za organizovanje prostitucije na terenu.

Marijela je putovala u Belgiju kako bi se sastajala sa Klaudijem i predavala mu novac.

Ajfelov toranj Foto: Martin BERNETTI / AFP / Profimedia



Prikupljanje novca i organizovanje prostitucije



Prisluškivani telefonski razgovori i policijsko praćenje naveli su istražitelje na sumnju da je Marijela, zajedno sa drugim osobama koje su rukovodile aktivnostima na terenu, upravljala svakodnevnim poslovima prostitucije na Bulevaru Karno.

Ona nije bila jedina na toj poziciji, ali je nadgledala nekoliko prostitutki. Sumnja se da je direktno uzimala deo njihove zarade.

Takođe se sumnja da je organizovala čitavu aktivnost, uključujući i raspoređivanje automobila koji su korišćeni kao mesta za seksualne odnose sa klijentima. Vozila su stalno premeštana sa jedne lokacije na drugu kako bi se izbegla pažnja nadležnih organa.

Za taj zadatak bio je zadužen muškarac po imenu Anđel.

- Ona ga poziva nekoliko puta i traži njegovu pomoć, ponekad čak i u vezi sa automobilima - objasnio je sudija.

U spisima predmeta nalazi se i razgovor od 17. januara 2025. godine sa Klaudijem, njihovim kontaktom u Belgiji, koji joj se obraća rečima: "Ku*vo, nemoj više da me zamaraš, idi i pobrini se za prostitutke koje držiš pod kontrolom tamo."

Tokom istrage saslušano je i nekoliko prostitutki. Neke od njih odbile su da govore o Marijelinoj ulozi, dok su je druge direktno povezale sa nezakonitim aktivnostima.

Marijela je 17. februara 2026. godine uhapšena zajedno sa još dve osumnjičene žene u jednom hotelu u Pantenu, u departmanu Sena-Sen Deni. Nakon hapšenja odvedene su u prostorije sudske policije u oblasti Porte de Klisi, u 17. pariskom arondismanu.

Tokom pretresa vlasti su zaplenile 9.000 evra u gotovini.

Kako pred policijom, tako i pred istražnim sudijom, Marijela je iznosila istu odbranu: priznala je da se bavi prostitucijom i da je u intimnoj vezi sa osobom koja se bavi podvođenjem, ali je negirala da upravlja mrežom prostitucije na Bulevaru Karno.

Takođe je negirala da obavlja bankarske transfere i da prikuplja novac drugih prostitutki.

prostitutka Foto: Profimedia



Ništa ne ukazuje da će se aktivnosti zaustaviti



Njen advokat zatražio je da bude puštena uz meru sudskog nadzora. Tvrdio je da je sve što je moglo da se istraži u vezi sa ovom ženom već obuhvaćeno spisima predmeta i da ona ne može da ostane u zatvoru dok se čeka eventualno hapšenje drugih osumnjičenih u Belgiji ili Albaniji. Međutim, državni tužilac zatražio je i uspeo da obezbedi produženje njenog pritvora.

- Ova žena zauzimala je važnu poziciju u organizovanoj mreži prostitucije koja je ostvarivala veoma veliku zaradu. To izaziva bojazan da bi se, ukoliko bude puštena na slobodu, odmah vratila sumnjivim aktivnostima - rekao je tužilac.

Od 2019. godine ovo je treća istraga koju je francuska sudska policija pokrenula protiv albanskih mreža prostitucije koje deluju u oblasti Port de Vansan.