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Jedno dete i jedna mlađa odrasla osoba poginuli su u udesu autobusa na istoku Francuske, saopštile su lokalne vlasti.

Autobus je saobraćao između Liona i Burg an Bresa kada je sleteo s puta u petak oko 07:00 časova po lokalnom vremenu u mestu Lan, oko 55 kilometara od granice sa Švajcarskom.

Gradonačelnik mesta Iv Kristin izjavio je za francuske medije da je autobus "sleteo s puta i udario u drvo u jarku".

U autobusu bilo petnaestoro dece

U autobusu su bila 43 putnika, među kojima i 15 dece, saopštilo je tužilaštvo u Burg an Bresu. Tri osobe se nalaze u kritičnom stanju, dok je još 13 zadobilo lakše povrede.

Vlasti su potvrdile da su stradali jedna devojčica i osamnaestogodišnji mladić, mada postoje oprečni podaci u vezi sa tačnim uzrastom devojčice.

Tužilaštvo je saopštilo da "otvara istragu o nesreći pod optužbama za izazivanje smrti u drumskom saobraćaju i nanošenje teških telesnih povreda u saobraćaju". Vozač je prebačen u bolnicu zbog zadobijenih povreda i policija ga još uvek nije ispitala, dodali su iz tužilaštva.

Fotografije koje kruže francuskim medijima prikazuju plavo-beli autobus nagnut u jarku pored puta oivičenog drvoredom, pri čemu je prednji deo vozila pretrpeo velika oštećenja.

Gradonačelnik Kristin rekao je za BFM TV: "Stigao sam nekoliko minuta nakon nesreće i ljudi su bili u šoku. Bočna strana autobusa bila je otkinuta i očigledno je da su putnici koji su se nalazili na toj strani morali biti teško povređeni".

Govoreći o vremenskim uslovima u trenutku udesa, gradonačelnik je za "Figaro" naveo da je "bilo malo magle, a kolovoz je bio mokar", ali da "nije bilo većih poteškoća".

U izjavi za isti list, Fabris Panekuče predsednik regiona Overnja-Rona-Alpi, rekao je: "U ovoj fazi nema posebnih objašnjenja niti tumačenja koja se mogu ponuditi".

Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro naveo je da autobus nije saobraćao "isključivo kao školski prevoz", ali da je "u njemu bilo mnogo školaraca".

Hitne službe su reagovale na licu mesta, a medicinski helikopteri su angažovani kako bi prevezli teže povređene u specijalizovanu bolnicu. Na terenu se nalazilo više od 100 vatrogasaca i 50 žandarma.