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Sud u Keniji osudio je u petak vođu kulta Pola Mekenzija na 200 godina zatvora zbog ubistva 190 dece koja su izgladnjivana do smrti po njegovom naređenju i sahranjena u šumi, među 500 osumnjičenih žrtava jednog od najgorih obrednih masakra modernog doba.

Kazna se sastoji od 100 godina za ubistvo izgladnjivanjem i 100 godina za direktno ubistvo, rekla je sutkinja Dajana Kavedza čitajući presudu. Tužioci su naveli da je Mekenzi, koji je predvodio apokaliptičnu hrišćansku crkvu u šumi u blizini obale Indijskog okeana na istoku Kenije, rekao svojim sledbenicima da izgladnjuju sebe i svoju decu do smrti kako bi dospeli u raj pre smaka sveta.

Naređenja sprovođena pod pretnjama i batinama

Njegovi saučesnici su pretili žrtvama i tukli ih kako bi osigurali sprovođenje njegovih naređenja. Iscrpljena tela pronađena su razbacana po plitkim grobnicama i bačena u poljske toalete. Neki su bili živi zakopani.

Mekenzi, obučen u sivu polo majicu i crne pantalone, osmehivao se dok je ulazio u šator postavljen ispred suda u kom je ročište održano.

Negirao je optužbe za ubistvo, tvrdeći da nije primoravao žrtve na gladovanje. Sud je odbacio njegovu odbranu.

Slučaj je šokirao Keniju u aprilu 2023. godine, kada je policija počela da pronalazi tela u šumi Šakahola u blizini priobalnog grada Malindija.

Iako je suđenjem bilo obuhvaćeno samo 190 dece i jedna odrasla žrtva, Nacionalna komisija za ljudska prava Kenije navodi da je u šumi na kraju pronađeno 448 tela.

Mekenzi je takođe optužen da je naredio smrt 52 osobe pronađene na drugoj lokaciji u selu udaljenom 30 kilometara, čime se ukupan broj osumnjičenih žrtava penje na 500. U tom postupku se izjasnio da nije kriv.

Razmera ovih ubistava uporediva je sa kultom sudnjeg dana koji je usmrtio više od 700 ljudi u Ugandi 2000. godine, kao i sa masakrom u Džonstaunu u Gvajani 1978. godine, kada je američki vođa kulta naveo više od 900 ljudi da popiju otrov.

Otac izgubio šestoro dece

Stiven Mviti (48), otac šestoro dece stradale u kultu i suprug jedne od osuđenih saučesnica, rekao je da je njegova žena odvela decu u Šakaholu gde su izgladnjivana do smrti. Čak i ako su odrasli pristali na post, "šta je sa decom?", izjavio je Mviti za Rojters uoči izricanja presude.

"Izgubio sam decu i neću moći da ih vratim bez obzira na to šta se desi Mekenziju i njegovim saučesnicima", rekao je Mviti. "Očekujem da bude osuđen na smrt ili na doživotni zatvor, kako nikada ne bi izašao i naneo još smrti".

Den Mekenzi, jedan od Polovih sinova, rekao je da njegov otac nije poštedeo ni sopstvenu porodicu.

"Nisam završio u Šakaholi jer više nisam verovao u... odlazak u raj. Zato sam napustio crkvu i počeo da gledam svoja posla", rekao je za Rojters. "Izgubio sam prijatelje, kao i mlađeg brata. Ovo je pravda za ljude koje smo tamo u Šakaholi izgubili".

Važan korak, ali je potrebno više odgovornosti

Mekenzi je još od 2017. bio poznat vlastima, ali uprkos brojnim upozorenjima nije sprečena tragedija u šumi Šakahola.

Slučaj je pokrenuo zahteve za strožom kontrolom verskih organizacija, dok se odgovornost za smrt velikog broja ljudi pripisuje ne samo verskom vođi već i policiji, obaveštajnim službama i državnim zvaničnicima koji nisu reagovali na vreme.