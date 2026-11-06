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Ruski dron tipa "šahid", koji je u sredu uveče oboren dok se kretao ka Kijevu, osim bojeve glave nosio je i propagandne letke.

Prema rečima komandanta ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, leci su sadržali zamku namenjenu krađi ličnih podataka, prenosi Skaj njuz.

Robert "Mađar" Brovdi, komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, objavio je fotografije i snimke ostataka drona.

- Pravo je vreme da crvi pokušaju da destabilizuju Ukrajinu informaciono-psihološkim operacijama - izjavio je Brovdi, dodajući da se to dešava u trenutku kada je društvo izloženo dezinformacijama i mešavini laži i istine.

ruski propagandni letak Foto: X/Printscreen



Poruka sa QR kodom



Letak, napisan na ruskom jeziku, poziva stanovnike Kijeva na saradnju.

U poruci se tvrdi da je u okviru ruske vojske formirana "ukrajinska dobrovoljačka brigada", a građani se pozivaju da pomognu u izboru njenog imena. Ponuđeno je nekoliko mogućnosti, uz poziv da stanovnici predlože i sopstvene ideje.

Robert "Mađar" Brovdi Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia

Na dnu letka nalazi se QR kod, koji je na objavljenim fotografijama zamagljen iz bezbednosnih razloga, kako je objasnio Brovdi.