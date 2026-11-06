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Mađarska je danas tri puta podigla borbene avione kako bi pratili putničke letove u mađarskom vazdušnom prostoru nakon dojava o bombama, dok su dva aviona koja su letela ka Sofiji bezbedno sletela, saopštili su zvaničnici.

Mađarski ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi rekao je da su borbeni avioni prvi put poleteli nakon dojave o pretnji letu kompanije "Viz er" iz Brisela za Sofiju, a potom još dva puta zbog letova iz Praga ka Kipru i Bukureštu, prenosi Gardijan.

Bugarsko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da su dojave o bombama primljene i za dva leta ka Sofiji, iz Londona i Brisela, koji su bezbedno sleteli.

Među avionima obuhvaćenim bezbednosnim proverama bio je i avion rumunske kompanije "Tarom" na letu iz Praga za Bukurešt. Posada je tokom leta emitovala signal za opštu vanrednu situaciju 7700, a avion je bezbedno sleteo u Bukurešt. Naknadno je utvrđeno da pretnja nije potvrđena.

1/5 Vidi galeriju Niz lažnih dojava o bombama pogodio avio-kompanije u Evropi Foto: Gregorio Borgia/AP, Valentina Petrova/AP

Francuska vlada saopštila je ranije danas da su zabeležene četiri nove dojave o bombama u avionima koji su leteli iznad Francuske, dok je češka policija upozorila na "novu pretnju" eksplozivnim napravama u većem broju aviona koji su sletali na praški aerodrom ili sa njega poletali.

Kabinet francuskog premijera Sebastijana Lekornija saopštio je da su sva četiri aviona bezbedno sletela i da ekipe za uklanjanje eksplozivnih naprava obavljaju bezbednosne provere, prenela je televizija BFM.

I policija u Pragu saopštila je na platformi X da je dobila dojavu o mogućem prisustvu eksplozivnih naprava u većem broju aviona koji su leteli ka i sa aerodroma u glavnom gradu Češke.

Aerodrom je naveo da pretnje nisu uticale na njegov rad i da je najmanje osam letova bilo na meti.

Među njima su bili dolazni letovi iz Danske, Španije i Velike Britanije, dok se pretnje na odlaznim letovima odnose na destinacije u Holandiji, na Kipru, u Rumuniji, Italiji i Velikoj Britaniji.

Policija u Kopenhagenu saopštila je da je prisutna na aerodromu zbog upućenih pretnji.

Najmanje 17 putničkih aviona širom Evrope bilo je danas pogođeno nizom pretnji bombama, dok je najmanje 27 putničkih aviona širom Evrope bilo je na meti dojava o bombama od početka nedelje.