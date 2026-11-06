DOJAVA O BOMBI U SVETSKI POZNATOJ MEDIJSKOJ KUĆI! Jeziva pretnja zatresla velikog emitera, hitno spovedena bezbednosna procedura
- Britanski emiter Skaj saopštio je da je primio bezbednosnu pretnju, nekoliko sati nakon dojave o bombi u zgradi irskog RTE-a.
- Skaj je sproveo bezbednosnu procenu i prijavio slučaj nadležnima, uz poruku da je bezbednost zaposlenih prioritet.
Britanski emiter Skaj saopštio je u petak da je primio bezbednosnu pretnju, nekoliko sati nakon što je irski emiter RTE evakuisao svoju zgradu usled dojave o bombi, i u trenutku kada je talas pretnji bombama ove sedmice uticao na evropske letove.
"Skaj je jedna od nekoliko medijskih organizacija koje su primile bezbednosnu pretnju", naveo je ovaj emiter, koji se nalazi u vlasništvu kompanije Komkast, u saopštenju koje je pročitao voditelj na kanalu Skaj njuz.
"Sproveli smo bezbednosnu procenu i slučaj prijavili nadležnim organima. Sigurnost i bezbednost naših kolega su nam na prvom mestu i blisko sarađujemo sa vlastima kako bismo osigurali da naši ljudi i poslovanje ostanu bezbedni. U ovom trenutku ne bi bilo prikladno davati dalje komentare".
(Kurir.rs/Independent.co.uk/Foto:Ilustracija)