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Britanski emiter Skaj saopštio je u petak da je primio bezbednosnu pretnju, nekoliko sati nakon što je irski emiter RTE evakuisao svoju zgradu usled dojave o bombi, i u trenutku kada je talas pretnji bombama ove sedmice uticao na evropske letove.

"Skaj je jedna od nekoliko medijskih organizacija koje su primile bezbednosnu pretnju", naveo je ovaj emiter, koji se nalazi u vlasništvu kompanije Komkast, u saopštenju koje je pročitao voditelj na kanalu Skaj njuz.