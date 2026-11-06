avion počeo da se raspada još u vazduhu

avion počeo da se raspada još u vazduhu

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Na uznemirujućem audio-snimku čuje se kako pilot viče: "O, je**te, ponestaje nam vremena!", neposredno pre nego što se avion sunovratio ka zemlji u okrugu Palm Bič u nedelju.

Avion "Lirdžet 60" udario je u put brzinom od nekoliko stotina kilometara na sat, a očevici su rekli da je izgledalo kao da je u pitanju raketa. Delovi letelice pronađeni su na udaljenosti od gotovo šest i po kilometara od mesta nesreće.

Moglo bi da prođe nekoliko meseci pre nego što savezna istraga utvrdi zvaničan uzrok tragedije. Ipak, prvi podaci ukazuju na mogućeg starog krivca - prozirni led.

Snimak razgovora iz pilotske kabine zabeležio je kopilota Nataliju Filgeiras (20) kako javlja da se avion spušta brzinom od neverovatnih 6.100 metara u minuti.

Porodica poginula u nesreći Foto: Printscreen/X, Privatna arhiva

Međutim, samo nekoliko trenutaka ranije, ona je javila: "Imamo malo prozirnog leda, situacija je pod kontrolom, a turbulencija je umerena."

Avion je oko 13 časova po lokalnom vremenu uleteo u olujni oblak, a stručnjaci smatraju da je opasnost bila veća nego što je posada očekivala.

Stručnjaci za vazduhoplovstvo ranije su utvrdili da su nesreće izazvane zaleđivanjem dvostruko smrtonosnije od onih koje nisu povezane sa ledom.

Krila aviona posebno su oblikovana tako da vazduh preko njihove gornje površine struji brže nego ispod njih. Smatra se da vazduh koji se kreće većom brzinom stvara manji pritisak, zbog čega vazduh ispod krila potiskuje letelicu nagore.

Međutim, čak i tanak sloj leda može da promeni aerodinamička svojstva krila i izazove gubitak uzgona pri većim brzinama nego što bi to inače bio slučaj. Manji avioni mnogo su podložniji uticaju leda na oblik krila nego velike letelice.

Porodica poginula u nesreći Foto: Privatna Arhiva

Jedan stručnjak rekao je za "Njujork tajms" da je avion možda naišao na takozvani prozirni led, koji se na krilima može formirati u gotovo nevidljivim slojevima, zbog čega ga je teško uočiti.

Prema pisanju tog lista, avioni tipa "lirdžet" imaju tri sistema za uklanjanje leda, među kojima je i sistem za usmeravanje toplih izduvnih gasova preko krila. Međutim, ove bezbednosne sisteme piloti moraju sami da aktiviraju.

Moguće je da su piloti posledice zaleđivanja na komandama za upravljanje pogrešno protumačili kao turbulenciju i pokušali da se popnu iznad oluje.

Posada je zatražila dozvolu da poveća visinu leta sa oko 10.670 na 11.280 metara, neposredno pre nego što je proglasila vanrednu situaciju.

Takvo povećanje visine moglo je da izazove takozvani gubitak uzgona na horizontalnom stabilizatoru, delu repa aviona, zbog čega letelica može da izgubi kontrolu i nekontrolisano se obruši.

Pilot Džef Gregori i kopilotkinja Natalija Gadelja, posada privatnog aviona Ilirdžet 60, poginuli u avionskoj nesreći na Floridi Foto: itsnatfilg/Threads

Jedan od ključnih delova aviona - veći deo levog horizontalnog kormila, koje se nalazi na repu letelice - pronađen je gotovo šest i po kilometara od mesta pada.

Istražitelji su naveli da to potvrđuje zastrašujuću mogućnost da je avion počeo da se raspada još u vazduhu, pre nego što je udario u put.

Levo horizontalno kormilo kontroliše ugao prednjeg dela aviona, a bez njega pilotu bi bilo nemoguće da izvuče letelicu iz strmog poniranja. Kontrola leta navodno je prethodno dozvolila posadi da promeni kurs kako bi izbegla opasne vremenske uslove.

Ipak, iskusni pilot Džastin Krab smatra da su piloti možda postali žrtve fenomena poznatog kao "get-there-itis". Reč je o pojavi u kojoj pritisak da se stigne na odredište utiče na procenu pilota i dovodi do pogrešnih odluka.

Istražitelj Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB) Tom Čepmen izjavio je da će delovi aviona pronađeni u krateru nastalom prilikom udara biti od ključnog značaja za istragu.

Kao pilot je identifikovan kapetan Džefri Gregori (55), a u pilotskoj kabini pomagala mu je kopilotkinja Filgeiras.

U avionu koji je leteo ka Bahamimanalazili su se i tehnološki preduzetnikAdam Robinson (45), njegova supruga Helen Šarp (40) i njihovo dvoje dece, Ema (4) i Čarli (2).

Sa njima su putovale i njihove prijateljice Rejčel Rid i Čarmi Fer, kao i dadilja Anita Marija Apelido Cetina.