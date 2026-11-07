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Zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je obalu japanskog regiona Kanto, a osetio se čak do Tokija.

Za sada nije prijavljena nikakva šteta i nije izdato upozorenje na cunami.

Zemljotres, koji je registrovan u 19:39 časova po lokalnom vremenu, dogodio se na moru istočno od regiona Kanto, na dubini od 10 kilometara ispod epicentra, objavila je Japanska meteorološka agencija na svojoj veb stranici.

Epicentar se nalazio oko 200 kilometara istočno od Čibe, grada istočno od Tokija, prema podacima Američkog geološkog zavoda (UGS).

Zemljotres je izazvao potres jačine tri na japanskoj skali seizmičkog intenziteta, koja se kreće od nule do sedam, što znači da "skoro svi u zatvorenom prostoru osećaju potres" i da "posuđe na policama može zveckati", saopštila je japanska agencija.