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Ukrajina još uvek nije dobila 16 milijardi dolara američke pomoći koja je ranije dogovorena, ali kasnije blokirana, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u intervjuu 5. novembra, pozivajući na obnavljanje napora za obezbeđivanje sredstava nakon pobede Demokratske stranke na srednjoročnim izborima u SAD.

„Moramo da pokrenemo pitanje 16 milijardi dolara koje su prethodno dogovorene, ali nisu date Ukrajini“, rekao je Zelenski za TSN. "Zahvalni smo na svemu što je dato, ali Ukrajina mora bar da se bori za ta sredstva".

Zelenski nije precizirao za koje sporazume su sredstva vezana niti čemu su namenjena.

S obzirom na to da će demokrate kontrolisati Senat i Predstavnički dom SAD 2027. godine, Zelenski je rekao da Ukrajina sada ima "povećane šanse“" da obezbedi dodatnu pomoć.

To uključuje otključavanje paketa pomoći formiranih pod predsednikom Bajdenom, a koje su potom blokirali republikanci i Trampova administracija nakon izbora 2024. godine.

1/15 Vidi galeriju SAD izbori Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA

"Ukrajina treba da se kreće ka novoj političkoj infrastrukturi u Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Zelenski.

"Moramo da konsolidujemo dvostranačku podršku koju imamo. Razumevajući promenljivu dinamiku moći, ključno je izgraditi pravi dijalog".

Zelenski je rekao da je glavni prioritet za Kijev obezbeđivanje više raketa Patriot za iscrpljene ukrajinske sisteme protivvazdušne odbrane.

"Ako ne rešimo problem sa Patriotom, biće nam veoma teško", rekao je Zelenski.

"Ovo pitanje bi mogla da reši Evropa, neke zemlje van Evrope i, naravno, Sjedinjene Američke Države. To je prioritet broj jedan".

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Zbog nedostatka sistema protivvazdušne odbrane, ruski napadi su pogodili Ukrajinu i izazvali ozbiljne nestašice struje i vode. Prve dve nedelje oktobra zabeležile su neke od najvećih stopa smrtnih slučajeva civila od početka rata, prema podacima Ujedinjenih nacija.

Američki Stejt department je 30. oktobra odobrio moguću prodaju 500 raketa-presretača "Patriot" Ukrajini u vrednosti od 2,1 milijarde dolara. Istog dana, vrhovni vojni komandant NATO-a rekao je da se isporuke američkog oružja, koje su kupili evropski saveznici, nastavljaju bez odlaganja.

Pozdravljajući odluku, Zelenski je upozorio da bi isporuke mogle početi "tek za nekoliko godina", dok su Ukrajini rakete potrebne ove zime kako bi odbranila svoju energetsku infrastrukturu od ruskih napada.

Predsednik je pozvao SAD i njihove partnere da obezbede presretače iz postojećih zaliha i da ih kasnije dopune kroz nove ugovore.

1/12 Vidi galeriju Ukrajina Rusija rat u Ukrajini Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOU/STATE EMERGENCY SERVICE, SERGEY KOZLOV/EPA