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Belgijski kralj Filip odbio je ostavku premijera Barta De Vevera i zatražio od vlade da nastavi pregovore o budžetu u pokušaju da reši političku krizu koja preti da dovede do raspada vladajuće koalicije, saopštila je danas Kancelarija kralja Filipa, nakon sastanka sa premijerom, prenela je britanska agencija Rojters.

Kancelarija belgijskog kralja je navela da su se lideri pet stranaka koje čine vladajuću većinu obavezali da će pregovore o budžetu okončati što je pre moguće, kao i da će napraviti ustupke kako bi se postigao dogovor unutar vlade, čime bi se izbegla vladina kriza koja bi mogla dovesti do novih izbora.

"Sve stranke su ponovo potvrdile svoju odlučnost da postignu dogovor o čvrstom budžetskom kursu za naredne tri godine", navodi se u saopštenju.

1/7 Vidi galeriju Bart De Vever Foto: Yuki Iwamura/AP, LEV RADIN/EPA

De Vever je u ponedeljak podneo ostavku, nakon što višemesečni pregovori nisu rezultirali dogovorom o budžetskim rezovima i povećanju poreza u vrednosti od 10 milijardi evra – merama koje on smatra neophodnim za stabilizaciju javnih finansija Belgije.

"Kralj je odlučio da ne prihvati ostavku premijera i zatražio je od njega da odmah nastavi pregovore o budžetu", navodi se u saopštenju i dodaje da bi De Vever trebalo da podnese izveštaj o daljem toku pregovora u ponedeljak, 16. novembra, dodao je Rojters.