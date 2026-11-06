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Nepoznati počinioci su sinoć automobilom provalili u tržni centar Merkur u Kranju, u Sloveniji, i ukrali veliku količinu nakita iz zlatare.

Prema informacijama slovenačkih medija, oni su automobilom provalili ulazna vrata, a zatim se vozili još dvadesetak metara kroz unutrašnjost zgrade do zlatare. Policija intenzivno traga za počiniocima, pišu Slovenske novice.

Provala se dogodila jutros oko 3:20 časova u tržnom centru Merkur u naselju Primškov u Kranju. Slovenačka policija je potvrdila da su počinioci automobilom udarili u poslovnu zgradu, provalili u nju i ukrali veliku količinu nakita.

Automobilom su se vozili do zlatare

Kako pišu Slovenske novice, pozivajući se na svog reportera sa mesta događaja, počinioci su automobilom provalili velika ulazna vrata tržnog centra. Nakon ulaska, nastavili su da voze kroz prodavnicu prema zlatari Rangus.

Prema istom izvoru, automobilom su se vozili oko 20 metara kroz zgradu, oštetivši staklene delove ulaza. Njihova meta bila je prodavnica nakita koja se nalazi unutar tržnog centra.

Policija je potvrdila da je ukradena velika količina nakita i da je pričinjena velika materijalna šteta. Tačna vrednost ukradenog nakita i ukupna šteta još nisu poznati.

Bankomat je eksplodirao sat vremena ranije

Slovenačka policija je iste noći istraživala još jedan slučaj u oblasti Kranja. Oko 2:20 časova primili su prijavu o eksploziji bankomata, otprilike sat vremena pre provale u prodavnicu nakita.

Prema policijskim informacijama, nepoznati počinioci su oštetili bankomat još uvek neidentifikovanom eksplozivnom napravom. Oštećeni su i bankomat i zgrada u kojoj se nalazio.

Policija nije saopštila da li je novac ukraden iz bankomata ili postoji veza između eksplozije i provale u tržnom centru.

Policija traži pomoć javnosti

Policijski službenici iz Kranja izvršili su uviđaj na licu mesta i prikupljaju informacije kako bi pronašli počinioce.

"Zbog intenzivnog toka istrage, ne možemo vam pružiti više informacija. Nadležno državno tužilaštvo biće obavešteno o svim utvrđenim činjenicama", rekao je portparol Policijske uprave Kranj, Roland Brajič.