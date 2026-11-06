NEZAPAMĆENA PLJAČKA, SCENE KAO IZ HOLIVUDA! Automobilom se zakucali u tržni centar, vozili kroz zgradu, pa opustošili zlataru - filmska drama u Sloveniji
- Nepoznati počinioci su automobilom provalili u tržni centar Merkur u Kranju i kroz objekat stigli do zlatare, iz koje su odneli veliku količinu nakita.
- Policija je potvrdila da je pričinjena velika materijalna šteta, dok tačna vrednost ukradenog nakita još nije poznata.
- Iste noći u Kranju je prijavljena i eksplozija bankomata, a policija proverava da li su slučajevi povezani.
Nepoznati počinioci su sinoć automobilom provalili u tržni centar Merkur u Kranju, u Sloveniji, i ukrali veliku količinu nakita iz zlatare.
Prema informacijama slovenačkih medija, oni su automobilom provalili ulazna vrata, a zatim se vozili još dvadesetak metara kroz unutrašnjost zgrade do zlatare. Policija intenzivno traga za počiniocima, pišu Slovenske novice.
Provala se dogodila jutros oko 3:20 časova u tržnom centru Merkur u naselju Primškov u Kranju. Slovenačka policija je potvrdila da su počinioci automobilom udarili u poslovnu zgradu, provalili u nju i ukrali veliku količinu nakita.
Automobilom su se vozili do zlatare
Kako pišu Slovenske novice, pozivajući se na svog reportera sa mesta događaja, počinioci su automobilom provalili velika ulazna vrata tržnog centra. Nakon ulaska, nastavili su da voze kroz prodavnicu prema zlatari Rangus.
Prema istom izvoru, automobilom su se vozili oko 20 metara kroz zgradu, oštetivši staklene delove ulaza. Njihova meta bila je prodavnica nakita koja se nalazi unutar tržnog centra.
Policija je potvrdila da je ukradena velika količina nakita i da je pričinjena velika materijalna šteta. Tačna vrednost ukradenog nakita i ukupna šteta još nisu poznati.
Bankomat je eksplodirao sat vremena ranije
Slovenačka policija je iste noći istraživala još jedan slučaj u oblasti Kranja. Oko 2:20 časova primili su prijavu o eksploziji bankomata, otprilike sat vremena pre provale u prodavnicu nakita.
Prema policijskim informacijama, nepoznati počinioci su oštetili bankomat još uvek neidentifikovanom eksplozivnom napravom. Oštećeni su i bankomat i zgrada u kojoj se nalazio.
Policija nije saopštila da li je novac ukraden iz bankomata ili postoji veza između eksplozije i provale u tržnom centru.
Policija traži pomoć javnosti
Policijski službenici iz Kranja izvršili su uviđaj na licu mesta i prikupljaju informacije kako bi pronašli počinioce.
"Zbog intenzivnog toka istrage, ne možemo vam pružiti više informacija. Nadležno državno tužilaštvo biće obavešteno o svim utvrđenim činjenicama", rekao je portparol Policijske uprave Kranj, Roland Brajič.
Policija poziva sve koji imaju informacije o provali ili eksploziji bankomata da pozovu 113 ili anonimni broj 080 1200.
(Kurir.rs/Slovenske novice/Index/Foto:Ilustracija)