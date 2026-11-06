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Šef kabineta predsednika Ukrajine Kirilo Budanovpredvodiće ukrajinsku delegaciju tokom trilateralnih pregovora zakazanih za sledeću nedelju u Abu Dabiju, prenela je američka televizijska mreža CBS News.

Budanov je rekao da ne očekuje se značajan pomak, ali sama činjenica da su se ukrajinska i ruska delegacija dogovorile o neposrednom susretu smatra se korakom napred.

Prema njegovim rečima, ova runda neće biti poslednja.

Razgovori će biti usmereni na spremnost strana da okončaju rat.

Kurir.rs/CBS News

Budanov je rekao da bi vojno iskustvo učesnika moglo da olakša pregovore o tehničkim modalitetima potencijalnog prekida vatre.

Kurir.rs/CBS News

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