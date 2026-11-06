UKRAJINSKI OBAVEŠTAJCI: Rusija koristi sopstvenu verziju Starlinka za vojne komunikacije iznad Ukrajine
- Ukrajinski obaveštajci tvrde da Rusija koristi novu satelitsku mrežu Rasvet za vojne komunikacije iznad Ukrajine, kako bi dronovi bili precizniji i otporniji na ometanje.
- GUR navodi da je Rusija ove godine lansirala 32 satelita Rasvet, u martu i julu, dok mreža i dalje zaostaje za Starlinkom.
- Moskva planira dodatna lansiranja do kraja 2026. godine, uz širenje pokrivenosti i razvoj sistema satelitskih komunikacija u niskoj orbiti.
Rusija već koristi svoju novu satelitsku mrežu Rasvet, predstavljenu kao domaću verziju Starlinka, za vojne komunikacije iznad Ukrajine u cilju da svoje jurišne dronove učini preciznijim i otpornijim na ometanje, izjavili su danas za agenciju Rojters izvori iz ukrajinske vojne obaveštajne službe.
Prema podacima Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR), Rusija je tokom ove godine u orbitu lansirala 32 satelita Rasvet, u dve grupe – u martu i julu.
Ruska vlada je prošlog meseca saopštila da je Rusija lansirala više od 30 satelita.
To je tek mali deo u odnosu na više od 10.000 satelita u mreži Starlink, kojom upravlja kompanija SpejsEks (SpaceX) američkog multimilijardera Ilona Maska.
Vojna verzija tog sistema, Staršild, funkcioniše u Ukrajini, ali ne i u Rusiji.
Pristup sistemima SpejsEks-a, koji Moskva nema, značajno je pomogao Kijevu u ratu protiv ruskih okupacionih snaga.
Moskva planira dodatna lansiranja satelita Rasvet do kraja 2026. godine kako bi proširila geografsku pokrivenost mreže, postepeno je približavajući potpunom sistemu satelitskih komunikacija u niskoj orbiti, navodi se u pisanoj izjavi GUR-a.
"Rusija koristi satelitski sistem Rasvet iznad teritorije Ukrajine u vojne svrhe", izjavio je portparol GUR-a Andrij Jusov.
Kurir.rs/Rojters