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Rusija već koristi svoju novu satelitsku mrežu Rasvet, predstavljenu kao domaću verziju Starlinka, za vojne komunikacije iznad Ukrajine u cilju da svoje jurišne dronove učini preciznijim i otpornijim na ometanje, izjavili su danas za agenciju Rojters izvori iz ukrajinske vojne obaveštajne službe.

Prema podacima Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR), Rusija je tokom ove godine u orbitu lansirala 32 satelita Rasvet, u dve grupe – u martu i julu.

Ruska vlada je prošlog meseca saopštila da je Rusija lansirala više od 30 satelita.

To je tek mali deo u odnosu na više od 10.000 satelita u mreži Starlink, kojom upravlja kompanija SpejsEks (SpaceX) američkog multimilijardera Ilona Maska.

Vojna verzija tog sistema, Staršild, funkcioniše u Ukrajini, ali ne i u Rusiji.

Pristup sistemima SpejsEks-a, koji Moskva nema, značajno je pomogao Kijevu u ratu protiv ruskih okupacionih snaga.

Moskva planira dodatna lansiranja satelita Rasvet do kraja 2026. godine kako bi proširila geografsku pokrivenost mreže, postepeno je približavajući potpunom sistemu satelitskih komunikacija u niskoj orbiti, navodi se u pisanoj izjavi GUR-a.

"Rusija koristi satelitski sistem Rasvet iznad teritorije Ukrajine u vojne svrhe", izjavio je portparol GUR-a Andrij Jusov.