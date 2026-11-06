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Američki predsednik Donald Trampizjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Rusija blizu postizanja „velikog, prelepog sporazuma“, koji se, prema njegovim rečima, neće odnositi samo na Ukrajinu, već na čitavu Evropu.

Tramp je otkrio da se u Beloj kući sastao sa glavnim pregovaračem Kremlja, ali ne i sa ukrajinskim predstavnicima, što bi moglo da izazove zabrinutost u Kijevu i evropskim prestonicama.

Na pitanje novinara da li je tokom razgovora sa ruskim izaslanikom pokrenuo pitanje napada ruskih snaga na ukrajinske civile, uključujući bombardovanje stambenih zgrada, škola i autobusa, Tramp je odgovorio potvrdno, ali je odmah ukazao i na ruske civilne žrtve.

„Jesam, ali pominjem i ono što se događa na drugoj strani, jer i druga strana ubija, mnogo ljudi gine. Obe strane zajedno gube 25.000 ljudi mesečno. Pokrećem to pitanje sa obe strane. Znate, i Rusija gubi civile. To je krvoproliće i mora da se završi. Mislim da ćemo ga uskoro okončati“, izjavio je Tramp.

Ukrajina Dnjepar Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOU/STATE EMERGENCY SERVICE

Njegove reči usledile su nakon jednog od najsmrtonosnijih ruskih napada na Ukrajinu od početka invazije, u kojem su, prema dosadašnjim podacima, poginule najmanje 43 osobe, dok se za još 33 traga.

Ruske snage su u ponedeljak izvele više vazdušnih udara na selo Komišuvaha u Zaporoškoj oblasti. Prva je pogođena školska zgrada u kojoj su se meštani okupili kako bi preuzeli humanitarnu pomoć. U napadu je korišćena i bomba FAB-3000, teška tri tone, koja sadrži više od hiljadu kilograma eksploziva.

Prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ruske snage su posle prvog bombardovanja bacile još devet bombi na sklonište u kojem su civili pokušali da pronađu zaklon.

Ukrajina bombardovana osnovna škola Foto: STR/AP

Zelenski je napad nazvao „izuzetno stravičnim“, ocenivši da on pokazuje da Moskva nema nameru da smiri sukob.

„Ruske snage nisu mogle da ne znaju da lokalni stanovnici koji su ostali u Komišuvahi tamo svake nedelje primaju humanitarnu pomoć“, poručio je ukrajinski predsednik.

Među poginulima su i dvojica spasilaca, Denis Konovalenko i Oleksij Suščevski, obojica stara 44 godine, kao i 53-godišnji vojni bolničar Oleksandr Zarjaščuk, koji je požurio da pomogne ranjenima nakon prvog udara.

Njegova ćerka Oleksandra Vaskivska ispričala je da je pokušavala da stupi u kontakt sa ocem, ali da nije odgovarao na poruke. Kasnije je na snimku prepoznala oca kako sa drugim ljudima silazi u sklonište, neposredno pre drugog napada.