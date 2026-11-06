Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampizjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Rusija blizu postizanja „velikog, prelepog sporazuma“, koji se, prema njegovim rečima, neće odnositi samo na Ukrajinu, već na čitavu Evropu.

Tramp je otkrio da se u Beloj kući sastao sa glavnim pregovaračem Kremlja, ali ne i sa ukrajinskim predstavnicima, što bi moglo da izazove zabrinutost u Kijevu i evropskim prestonicama.

Na pitanje novinara da li je tokom razgovora sa ruskim izaslanikom pokrenuo pitanje napada ruskih snaga na ukrajinske civile, uključujući bombardovanje stambenih zgrada, škola i autobusa, Tramp je odgovorio potvrdno, ali je odmah ukazao i na ruske civilne žrtve.

„Jesam, ali pominjem i ono što se događa na drugoj strani, jer i druga strana ubija, mnogo ljudi gine. Obe strane zajedno gube 25.000 ljudi mesečno. Pokrećem to pitanje sa obe strane. Znate, i Rusija gubi civile. To je krvoproliće i mora da se završi. Mislim da ćemo ga uskoro okončati“, izjavio je Tramp.

Ukrajina Dnjepar
Ukrajina Dnjepar Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOU/STATE EMERGENCY SERVICE

Njegove reči usledile su nakon jednog od najsmrtonosnijih ruskih napada na Ukrajinu od početka invazije, u kojem su, prema dosadašnjim podacima, poginule najmanje 43 osobe, dok se za još 33 traga.

Ruske snage su u ponedeljak izvele više vazdušnih udara na selo Komišuvaha u Zaporoškoj oblasti. Prva je pogođena školska zgrada u kojoj su se meštani okupili kako bi preuzeli humanitarnu pomoć. U napadu je korišćena i bomba FAB-3000, teška tri tone, koja sadrži više od hiljadu kilograma eksploziva.

Prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ruske snage su posle prvog bombardovanja bacile još devet bombi na sklonište u kojem su civili pokušali da pronađu zaklon.

Ukrajina
Ukrajina bombardovana osnovna škola Foto: STR/AP

Zelenski je napad nazvao „izuzetno stravičnim“, ocenivši da on pokazuje da Moskva nema nameru da smiri sukob.

„Ruske snage nisu mogle da ne znaju da lokalni stanovnici koji su ostali u Komišuvahi tamo svake nedelje primaju humanitarnu pomoć“, poručio je ukrajinski predsednik.

Među poginulima su i dvojica spasilaca, Denis Konovalenko i Oleksij Suščevski, obojica stara 44 godine, kao i 53-godišnji vojni bolničar Oleksandr Zarjaščuk, koji je požurio da pomogne ranjenima nakon prvog udara.

Njegova ćerka Oleksandra Vaskivska ispričala je da je pokušavala da stupi u kontakt sa ocem, ali da nije odgovarao na poruke. Kasnije je na snimku prepoznala oca kako sa drugim ljudima silazi u sklonište, neposredno pre drugog napada.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaTRAMP BOJKOTOVAO UKRAJINSKU DELEGACIJU! Predsednik SAD se sreo sa Putinovim izaslanikom: "Biće to veliki, divan sporazum koji će obuhvatiti više od Ukrajine"
Predsednik SAD Donald Tramp
PlanetaSPREMAJU SE NOVI PLANOVI ZA UKRAJINU: Evo šta je Zelenski tražio od saveznika uoči pregovora u Abu Dabiju! "Potrebne su nam čelične garancije"
nato04 AP Alex Brandon.jpg
PlanetaTRAMPOV ZET PREDSTAVIO PLAN OD PET TAČAKA! Ovo su glavni ciljevi za uspostavljanje evropske bezbednosti
xxx AP Charles Rex Arbogast.jpg
PlanetaPRVIH 30 SATI MELANIJINOG PRIMIRJA U OLEŠKOM PROŠLO BEZ INCIDENATA! Rusija i Ukrajina ga dogovorili uz pomoć supruge predsednika Amerike
oleški.png
PlanetaSTOTINE LJUDI BEŽE IZ GRADA SMRTI, NEVIĐENA AKCIJA SPASAVANJA USRED RATA! Izvršena evakuacija Oleškog, stanovnici mesecima bili bez hrane i lekova (FOTO/VIDEO)
Jana Lantratova