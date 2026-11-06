"I RUSKI CIVILI GINU"! Tramp: To je krvoproliće i mora da se završi! Mislim da ćemo ga uskoro okončati!
- Tramp tvrdi da su SAD i Rusija blizu 'velikog, lepog sporazuma' koji bi obuhvatio i Evropu, a ne samo Ukrajinu.
- Kaže da je sa ruskim izaslanikom razgovarao i o civilnim žrtvama na obe strane, uz poruku da krvoproliće mora da prestane.
- Izjava dolazi posle smrtonosnog ruskog napada na Komišuvahu, u kojem je poginulo najmanje 43 ljudi, a za još 33 se traga.
Američki predsednik Donald Trampizjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Rusija blizu postizanja „velikog, prelepog sporazuma“, koji se, prema njegovim rečima, neće odnositi samo na Ukrajinu, već na čitavu Evropu.
Tramp je otkrio da se u Beloj kući sastao sa glavnim pregovaračem Kremlja, ali ne i sa ukrajinskim predstavnicima, što bi moglo da izazove zabrinutost u Kijevu i evropskim prestonicama.
Na pitanje novinara da li je tokom razgovora sa ruskim izaslanikom pokrenuo pitanje napada ruskih snaga na ukrajinske civile, uključujući bombardovanje stambenih zgrada, škola i autobusa, Tramp je odgovorio potvrdno, ali je odmah ukazao i na ruske civilne žrtve.
„Jesam, ali pominjem i ono što se događa na drugoj strani, jer i druga strana ubija, mnogo ljudi gine. Obe strane zajedno gube 25.000 ljudi mesečno. Pokrećem to pitanje sa obe strane. Znate, i Rusija gubi civile. To je krvoproliće i mora da se završi. Mislim da ćemo ga uskoro okončati“, izjavio je Tramp.
Njegove reči usledile su nakon jednog od najsmrtonosnijih ruskih napada na Ukrajinu od početka invazije, u kojem su, prema dosadašnjim podacima, poginule najmanje 43 osobe, dok se za još 33 traga.
Ruske snage su u ponedeljak izvele više vazdušnih udara na selo Komišuvaha u Zaporoškoj oblasti. Prva je pogođena školska zgrada u kojoj su se meštani okupili kako bi preuzeli humanitarnu pomoć. U napadu je korišćena i bomba FAB-3000, teška tri tone, koja sadrži više od hiljadu kilograma eksploziva.
Prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ruske snage su posle prvog bombardovanja bacile još devet bombi na sklonište u kojem su civili pokušali da pronađu zaklon.
Zelenski je napad nazvao „izuzetno stravičnim“, ocenivši da on pokazuje da Moskva nema nameru da smiri sukob.
„Ruske snage nisu mogle da ne znaju da lokalni stanovnici koji su ostali u Komišuvahi tamo svake nedelje primaju humanitarnu pomoć“, poručio je ukrajinski predsednik.
Među poginulima su i dvojica spasilaca, Denis Konovalenko i Oleksij Suščevski, obojica stara 44 godine, kao i 53-godišnji vojni bolničar Oleksandr Zarjaščuk, koji je požurio da pomogne ranjenima nakon prvog udara.
Njegova ćerka Oleksandra Vaskivska ispričala je da je pokušavala da stupi u kontakt sa ocem, ali da nije odgovarao na poruke. Kasnije je na snimku prepoznala oca kako sa drugim ljudima silazi u sklonište, neposredno pre drugog napada.
Kurir.rs/Rojters