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Američki tužilac za Južni okrug Floride Džejson Reding Kinones, čija je kancelarija nadgledala istragu o navodnoj izbornoj zaveri američkog predsednika Donalda Trampa 2016. godine, podneo je danas ostavku, saopštio je američki državni tužilac Tod Blanš.

Blanš je na platformi X zahvalio Kinonesu na njegovom rukovođenju u borbi protiv kriminala, trgovine narkoticima, trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i transnacionalnog kriminala, uključujući i podizanje optužnice protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra.

Kinonesova ostavka predstavlja odlazak drugog visokog zvaničnika američkog Ministarstva pravde posle teškog poraza republikanaca na međuizborima, navodi Njujork post.

Kinones je imenovan pre nekoliko meseci da nadgleda istragu o navodnoj "velikoj zaveri" bivših zvaničnika administracije američkog predsednika Baraka Obame, čiji je cilj, kako se tvrdi, bio da se plasiraju optužbe o dosluhu između predizbornog Trampovog štaba i ruske vlade 2016. godine.

Istraga o „velikoj zaveri“, pokrenuta u avgustu 2025. godine, dovela je do izdavanja sudskih poziva bivšem direktoru CIA Džonu Brenanu, bivšem direktoru Nacionalne obaveštajne službe Džejmsu Kleperu i bivšem direktoru FBI Džejmsu Komiju.

Dobro obavešteni izvori naveli su da je istraga poslednjih meseci izgubila zamah pod rukovodstvom bivšeg saveznog tužioca za Vašington Džoa di Đenove koji je bio optuživan da namerno odugovlači u podizanju optužnica i da se gubi u sporednim, nebitnim pravcima istrage.

Di Đenova je 10. septembra podneo ostavku na mesto šefa istrage.

Kurir.rs/Njujork post/Tanjug

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