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Kremlj je danas kritikovao Evropu da ima poteškoća u odlučivanju ko će je predstavljati u eventualnim budućim pregovorima o bezbednosti kontinenta, u sklopu mogućeg rešenja za Ukrajinu.

SAD, Ukrajina, NATO i evropski partneri nedavno su održali sastanak u Briselu posvećen bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i širenju evropske bezbednosne arhitekture, dok je američki predsednik Donald Tramp u četvrtak govorio o "velikom sporazumu koji bi mogao da obuhvati celu Evropu", prenela je agencija Rojters.

Upitan kakvu bi ulogu Evropa mogla da ima u eventualnim budućim pregovorima, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će ona trebalo da bude uključena, ali je dodao da Evropa do sada ima poteškoća da se organizuje i zauzme jedinstven stav.

"Što se tiče bilo kakvih ideja od Evropljana, nismo dobili nikakve. Nije nam poznato da ih ima", rekao je Peskov novinarima.

Na ovaj ili onaj način, kada bude bilo reči o uzajamnim bezbednosnim garancijama između Rusije i Ukrajine, "diskusija će se neizbežno dotaći budućeg bezbednosnog sistema u Evropi. Naravno, u određenoj fazi to će biti nemoguće učiniti bez učešća Evropljana", dodao je on.

"Stoga će biti neophodan razgovor sa Evropljanima. Međutim, kao što vidimo, oni još uvek nisu uspeli ni da odluče ko može da govori u njihovo ime. Dakle, s te strane, ono što vidimo jeste dugotrajna neodlučnost i nedostatak volje", ocenio je portparol Kremlja.