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Trilateralni pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država Država i Ukrajine biće održani 10. novembra u Abu Dabiju, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

"Sledeće nedelje, u utorak, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima trebalo bi da počnu trilateralni razgovori o ukrajinskom pitanju, na čemu smo zahvalni rukovodstvu UAE", rekao je Putin na početku sastanka sa stalnim članicama Saveta bezbednosti, prenosi Interfaks.

On je naglasio da je rukovodstvo UAE dosledno pomagalo Rusiji u pronalaženju rešenja za ukrajinsku krizu i u rešavanju humanitarnih pitanja koja su vezana za humanitarnu razmenu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je saopštio da je trilateralni sastanak između Rusije, SAD i Ukrajine planiran u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.

Prema njegovim rečima, predstojeći trilateralni razgovori biće fokusirani na bezbednosna pitanja i bezbednosne garancije, kao i da će biti održani iza zatvorenih vrata.

Kurir.rs/Interfaks

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