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protest u Lionu u Francuskoj, 5. novembar 2026.

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Oko 70.000 policajaca i žandarma biće sutra ponovo mobilisano širom Francuske, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez, preneo je pariski list Mond.

Sutra se, četvrtu subotu zaredom, ponovo organizuju protesti zbog troškova života i za reformu obrazovanja. Takvi protesti su bili 17, 24. i 31. oktobra.

Koalicija regionalnih sindikata zajedno sa srednjoškolskim i studentskim organizacija poziva na nove demonstracije sutra.

Parizu je planiran protest koji će pratiti istu rutu kao i onaj od četvrtka, a povorka će krenuti sa Trga Republike.

Protestima će se pridružiti grupa Žuti prsluci (Les gilets jaunes).

"Želimo da povratimo ono što nam je ukradeno: naše vreme, naš novac, našu demokratiju i naše živote. Želimo da obezbedimo sredstva za život dostojan čoveka, da zaista živimo u slobodi, a ne samo da preživljavamo", napisali su Žuti prsluci na društvenim mrežama.