Slušaj vest

Oko 70.000 policajaca i žandarma biće sutra ponovo mobilisano širom Francuske, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez, preneo je pariski list Mond.

Sutra se, četvrtu subotu zaredom, ponovo organizuju protesti zbog troškova života i za reformu obrazovanja. Takvi protesti su bili 17, 24. i 31. oktobra.

Koalicija regionalnih sindikata zajedno sa srednjoškolskim i studentskim organizacija poziva na nove demonstracije sutra.

Parizu je planiran protest koji će pratiti istu rutu kao i onaj od četvrtka, a povorka će krenuti sa Trga Republike.

Protestima će se pridružiti grupa Žuti prsluci (Les gilets jaunes).

"Želimo da povratimo ono što nam je ukradeno: naše vreme, naš novac, našu demokratiju i naše živote. Želimo da obezbedimo sredstva za život dostojan čoveka, da zaista živimo u slobodi, a ne samo da preživljavamo", napisali su Žuti prsluci na društvenim mrežama.

Kurir.rs/Mond

Ne propustitePlanetaČAK 1,6 MILIONA LJUDI NA PROTESTIMA ŠIROM FRANCUSKE: Najveće jednodnevno okupljanju ove jeseni, zahtevi za povećanje zarada i očuvanje javnih službi
protest u Lionu u Francuskoj, 5. novembar 2026.
PlanetaUŽAS U FRANCUSKOJ! ŽANDARM ZAPALJEN NA PROTESTU: Demonstranti bacili molotovljev koktel, privedeno 520 osoba (VIDEO, FOTO)
Francuska protesti.png
PlanetaOPET KLJUČA U FRANCUSKOJ: Na demonstracijama širom zemlje oko pola miliona ljudi (FOTO)
Francuska prostesti demosntracije
PolitikaEVROPA GORI, SRBIJA MIRNO I PONOSNO STOJI! Kako je naša država odolela plamenu nezapamćenog nasilja koji je pogodio Stari kontinet (VIDEO)
Srbija francuska Italija.jpg
PlanetaPROPAO SASTANAK SA MAKRONOM: Predstavnici srednjoškolaca pozvali na nastavak protesta u Francuskoj
Demonstrant u Lionu drži plakat sa likom francuskog predsednika Emanuela Makrona i giljotinom
PlanetaNEMA MIRA U FRANCUSKOJ: Policijski čas u pojedinim delovima Pariza do ponedeljka ujutru
Pariz Francuska protesti