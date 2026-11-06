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Prema izveštaju izraelske televizije Kanal 12, premijer Benjamin Netanjahu i šef Mosada Roman Gofmanplanirali su da izvrše operaciju na iranskoj teritoriji noć pre izraelskih izbora.

Izraelski bezbednosni operativac je navodno dojavio SAD o planu, posle čega je Vašington sprečio njegovu primenu.

Kanal 12 nije objavio detalje o planiranoj operaciji, a nije jasno kako je tačno Vašington saznao za plan.

Prema izveštaju, neki visoki izraelski bezbednosni zvaničnici protivili su se operaciji jer su se plašili da bi ona mogla izazvati veliku eskalaciju sa Iranom i odložiti izbore.

Izbori su održani 27. oktobra, ali je Netanjahuov blok osvojio 53 od 120 mesta i trenutno nema većinu u Knesetu.

1/21 Vidi galeriju Napad Izraela na Iran Foto: Mohammed Zaatari/AP

U posebnom izveštaju se navodi da je šef kabineta Ejal Zamir upozorio da bi Iran mogao pogrešno protumačiti poteze Izraela i pokrenuti napad.

Netanjahuova kancelarija: To su laži

Izrael Hajom je izvestio da je Gofman podržao Netanjahuov predlog, dok mu se Zamir protivio. Prema pisanju novina, operacija je mogla ponovo da rasplamsa sukob sa Iranom, ali ne bi bila velika vojna ofanziva.

Netanjahuova kancelarija je ranije odbacila izveštaje o planovima za napad na Iran pre izbora, nazivajući ih lažnim.

Ministar odbrane Izrael Kac rekao je da Izrael nema nameru da prvi napadne Iran pre glasanja, ali da će odgovoriti silom u slučaju iranskog napada.