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Iran i Rusija vode pregovore o isporuci ruskih naprednih sistema protivvazdušne odbrane S-400 Teheranu, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik.

Zvaničnik je kazao da je Iran "optimističan" povodom toga da će ruski predsednik Vladimir Putin konačno isporučiti sisteme koje Iran traži već godinama, prenosi britanski Telegraf.

Prema rečima zvaničnika, iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei poslao je juče u Kremlj svog šefa za bezbednost, Mohsena Rezaija s ličnim pismom, u kojem se glavni zahtev odnosio se na isporuku S-400, ruskog raketnog sistema zemlja-vazduh dugog dometa.

Dve strane su razgovarale i o izgradnji novog gasovoda između Rusije i Irana.

Iz Kremlja je saopšteno da je cilj posete Rezaija Moskvi bio "dalji razvoj bilateralne saradnje" dve zemlje.

Fajnenšel tajms je ranije preneo da je Rusija pristala da Iranu isporuči 90 raketnih lansera, koji su namenjenih za ugradnju na helikoptere.

Kurir.rs/Tanjug

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