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Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da Izrael i celi region Bliskog istoka ne bi postojali da on nije zaustavio Iran u nastojanju da napravi nuklearno naoružanje.

"Niko to ne želi da kaže, ali svi znaju da je istina", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.

Pozivajući se na neimenovane izvore, ranije danas je Tajms of Izrael preneo da je Tramp u utorak, na dan međuizbora u SAD, kazao da će Vašington prestati da pruža Izraelu oko četiri milijarde dolara godišnje vojne pomoći do kraja ove godine, što je, prema navodima izvora, iznenadilo izraelske bezbednosne i finansijske zvaničnike.

Desetogodišnji memorandum o razumevanju između dve zemlje, kojim je predviđena američka vojna pomoć Izraelu od 3,8 milijardi dolara godišnje, važi do kraja septembra 2028. godine.

Kurir.rs/Tanjug

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