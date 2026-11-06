Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da će Stiven Miler zameniti Suzi Vajlsna funkciji šefa kabineta Bele kuće, što predstavlja najznačajniju promenu u njegovoj administraciji do sada, pošto su republikanci pretrpeli poraze na izborima za Kongres na polovini predsedničkog mandata.

"Sa zadovoljstvom objavljujem da će gospodin Stiven Miler, aktuelni zamenik šefa kabineta Trampove administracije i jedan od mojih najpouzdanijih savetnika, preuzeti funkciju šefa kabineta počev od ponedeljka, 9. novembra 2026. godine", napisao je predsednik SAD na društvenoj mreži Truth Social.

"Suzi Vajls, koja je obavljala izvanredan posao, prelazi u Trampov politički tim. Želim da joj zahvalim na službi na mestu šefa kabineta - obavila je sjajan posao!", dodao je Tramp.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaŠEFICI TRAMPOVOG KABINETA DIJAGNOSTIKOVAN RAK DOJKE! "Melanija i ja smo uz nju!"
Suzi Vajls
PlanetaTRAMP DODELIO NOVU FUNKCIJU KRISTI NOEM! "ICE barbika" će od sada čuvati južne granice Amerike, sklanja je iz Mineapolisa posle ubistva Aleksa Pretija! (FOTO)
Kristi Noem
PlanetaTRAMP SE OGLASIO POSLE PROZIVKI ŠEFICE KABINETA: "O, da, ja sam sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost"!
Suzi Vajls
Planeta"TRAMP IMA OSOBINE ALKOHOLIČARA": Šefica kabineta Bele kuće ZAPREPASTILA intervjuom, priznala da ima tenzija u administraciji! "On je teoretičar zavere"!
Suzi Vajls
PlanetaOPASNO ZGODNE I PAMETNE ŽENE STOJE UZ TRAMPA, MELANIJA IMA DA POLUDI: Spisak pripadnica lepšeg pola koje je izabrao za svoj drugi kabinet! (FOTO/VIDEO)
donald trump melania trump.jpg
PlanetaRATNI VETERANI, JASTREBOVI, FAJTERI, ALI I NEKA LEPA LICA: Ovo su ljudi koje je Donald Tramp do sada izabrao za ključne pozicije u državi (FOTO/VIDEO)
donald trump.jpg
PlanetaTRAMP SASTAVIO OPASAN TIM! OVO SU LJUDI KOJI ĆE VODITI AMERIKU! Neki od njih su kontroverznI, ali su mu svi do koske odani! (FOTO/VIDEO)
tramp mask.jpg