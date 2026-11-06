TRAMP SMENIO DUGOGODIŠNJU SARADNICU: Suzi Vajls nije više šefica kabineta Bele kuće
- Donald Tramp je objavio da će Stiven Miler zameniti Suzi Vajls na mestu šefa kabineta Bele kuće od 9. novembra 2026. godine.
- Vajls prelazi u Trampov politički tim, a predsednik joj je zahvalio na radu i nazvao je izuzetnom saradnicom.
Američki predsednik Donald Tramp objavio je da će Stiven Miler zameniti Suzi Vajlsna funkciji šefa kabineta Bele kuće, što predstavlja najznačajniju promenu u njegovoj administraciji do sada, pošto su republikanci pretrpeli poraze na izborima za Kongres na polovini predsedničkog mandata.
"Sa zadovoljstvom objavljujem da će gospodin Stiven Miler, aktuelni zamenik šefa kabineta Trampove administracije i jedan od mojih najpouzdanijih savetnika, preuzeti funkciju šefa kabineta počev od ponedeljka, 9. novembra 2026. godine", napisao je predsednik SAD na društvenoj mreži Truth Social.
"Suzi Vajls, koja je obavljala izvanredan posao, prelazi u Trampov politički tim. Želim da joj zahvalim na službi na mestu šefa kabineta - obavila je sjajan posao!", dodao je Tramp.
Kurir.rs/Rojters