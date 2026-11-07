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Šef američke diplomatije Marko Rubio otputovaće u Pariz, gde će od 8. do 10. novembra prisustvovati sastanku ministara spoljnih poslova Grupe sedam (G7), saopštio je Stejt department.

Taj sastanak biće prvo putovanje šefa američke diplomatije nakon poraza koje je Republikanska stranka pretrpela na izborima održanim u utorak za Kongres, prenela je britanska agencija Rojters.

Rubio će "zastupati američke interese u razgovorima sa svojim kolegama iz G7", navodi se u kratkom saopštenju Stejt departmenta.

Rubio je u četvrtak odbacio navode da će uskoro napustiti administraciju kako bi se kandidovao za predsednika 2028. godine.