Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je danas da, kao odgovor na ruske napade na energetska postrojenja, Ukrajina nastavlja operacije protiv ruske naftne industrije i da su već određeni dalji odgovori, odnosno mete za napade dugog dometa.

"Zahvalan sam svakoj jedinici na njihovoj preciznosti i svim našim Odbrambenim i bezbednosnim snagama Ukrajine na sistematskoj prirodi ukrajinskih udara dugog dometa.

Operacija protiv ruske industrije prerade nafte se nastavlja, kao odgovor na ruske udare na ukrajinska energetska postrojenja", rekao je Zelenski u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Zelenski je dodao da su elektrane, energetske mreže, snabdevanje toplotom, vodosnabdevanje i civilna logistika na teritoriji Ukrajine pod stalnim napadima ruskih dronova "šahida" i raketa, kao i da Rusija ne menja prirodu svojih agresivnih aktivnosti, i da je odustala od koraka deeskalacije o kojima su partneri govorili i da planiraju dalje udare.

On je naveo da iskustvo iz humanitarne operacije u gradu Oleški na jugoistoku Ukrajine koji je pod kontrolom ruskih snaga, gde je krajem oktobra bilo uspostavljeno višednevno lokalno primirje radi humanitarnih aktivnosti, pokazuje da ako ruski predsednik Vladimir Putin odluči da zaustavi rat, može doći do smirivanja.

"Ukrajinu ne treba ubeđivati da je mir potreban što je pre moguće. Mi ga želimo. Rusija treba da odluči da je vreme za rat prošlo. Naši udari dugog dometa, naši udari srednjeg dometa, kao i sav pritisak partnera protiv Rusije zbog ovog rata, to je ono što stvara motivaciju za prave pregovore", istakao je Zelenski.