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Svetska zdravstvena organizacija (SZO)pažljivo prati širenje novog soja koronavirusa "PJ.2.1", saopštila je kancelarija te organizacije u Moskvi.

Kancelarija SZO u Moskvi je za RIA Novosti saopštila da se rizik od širenja novog soja koronavirusa "PJ.2.1" na globalnom nivou povećava, ali da još nema informacija o slučajevima infekcije novim sojem u Rusiji.

"SZO pažljivo prati varijantu 'PJ.2.1' i analizira dostupne podatke. Prema dobijenim informacijama, udeo 'PJ.2.1' raste u brojnim zemljama, posebno u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Izolovani slučajevi su zabeleženi i u Evropi, ali je njihov broj i dalje mali", navodi se u saopštenju.

SZO navodi da je dinamika širenja virusa neravnomerna i da njegov rast nije praćen kontinuiranim ukupnim povećanjem aktivnosti virusa SARS-CoV-2.

Ranije je list Izvestija, pozivajući se na stručnjake i naučne publikacije, objavio da bi soj koronavirusa "PJ.2.1", koji cirkuliše u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, uskoro mogao da se pojavi u Rusiji ili se već širi u zemlji, ali da još nije identifikovan.

Soj je stekao znatno veću sposobnost prodiranja u ljudske ćelije u poređenju sa svojim prethodnicima i brzo akumulira nove mutacije, što mu omogućava da efikasnije izbegne imuni odgovor.