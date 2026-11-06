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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko razmenili su nove optužbe u petak zbog nepripremljenosti ukrajinske prestonice za nove ruske napade, koji su doveli do nestašica struje i vode kakve do sada nisu zabeležene.

Grad sa više od tri miliona stanovnika ulazi u još jednu zimu dok se nastavljaju ruski napadi na energetska postrojenja, zbog čega dolazi do dugotrajnih vanrednih prekida u snabdevanju električnom energijom. Istovremeno, Ukrajina se suočava sa nedostatkom protivvazdušnog naoružanja neophodnog za obaranje brzih projektila i bespilotnih letelica.

Buka generatora čuje se na ulicama koje osvetljavaju baklje, dok se temperature približavaju nuli, a stanovnici čekaju da im bude ponovo uspostavljeno centralno grejanje. Nestašice vode u pojedinim delovima grada traju satima i učestalije su nego prethodnih godina.

Foto: X/Printscreen

Mostovi u Kijevu preko reke Dnjepar takođe su postali meta napada, što izaziva saobraćajne gužve u gradu. Zbog nestanka struje često dolazi i do obustave rada metroa.

Zelenski je u poslednjoj kritici upravljanja Kijevom opisao situaciju kao "izuzetno ozbiljnu". Naveo je da se grad suočava sa najtežom energetskom krizom do sada i nagovestio da deo odgovornosti za takvo stanje snosi administracija Vitalija Klička.

"Ovo su, zapravo, posledice propusta u sprovođenju odluka na gradskom nivou koje su se odnosile na pripremu grejne sezone, kao i ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

Kličko je u dva odvojena saopštenja objavljena u petak optužio centralnu vladu da "cinično" odlaže odobravanje plana otpornosti za grad, dok je kritike Zelenskog na račun Kijeva opisao kao "neprestane manipulacije".

Foto: X/Printscreen

"U pokušajima da se Kličko ukloni na bilo koji način, stvaranjem neprestanih prepreka i uskraćivanjem pomoći prestonici, centralna vlast zapravo uništava Kijev", rekao je gradonačelnik.

Dugogodišnji sukob

Najnovije međusobne optužbe predstavljaju nastavak dugogodišnjeg sukoba između Zelenskog, bivšeg televizijskog komičara koji je izabran za predsednika 2019. godine, i Klička, nekadašnjeg bokserskog šampiona koji je na čelu Kijeva od 2014. godine.

Izbori su u Ukrajini zabranjeni tokom ratnog stanja, što znači da obojica ostaju na funkcijama i nakon isteka mandata.

Zelenski je i ranije kritikovao gradske zvaničnike zbog stanja skloništa u Kijevu, nakon što su tri osobe poginule dok su pokušavale da stignu do zaključanih skloništa tokom ruskog napada.

Kijev Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Kličko je optužio Zelenskog da pokušava da prikupi političke poene napadima na njega. Dvojica zvaničnika retko se međusobno oslovljavaju imenom.

U intervjuu za ukrajinsku javnu televiziju Suspilne, objavljenom u četvrtak, Kličko je rekao da njegovi pozivi na sastanak sa Zelenskim, na kojem bi razgovarali o problemima Kijeva, nisu dobili odgovor.

Njegove izjave usledile su nekoliko dana nakon što je Zelenski rekao da je kontaktirao nekoliko bivših visokih zvaničnika kako bi preuzeli rukovođenje kijevskom vojnom administracijom, paralelnim ratnim organom vlasti koji direktno odgovara predsedniku. Međutim, niko od njih nije prihvatio tu funkciju.

Obraćajući se novinarima, Zelenski je rekao da je saradnja između Klička i zvaničnika koje je imenovao predsednik "teška".

"Jer čim počnemo da razgovaramo sa pojedinim rukovodiocima o tome kako da ojačamo Kijev, gradonačelnik stiče utisak da neko želi da ga zameni", preneo je Suspilne njegove reči.