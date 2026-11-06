Slušaj vest

Nekoliko visokih zvaničnika američkog Ministarstva pravde podnelo je ostavke, uključujući one koji su zaduženi za građanska prava i tužioca koji istražuje navode o zaveri protiv američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi danas Rojters.

Američki državni tužilac Tod Blanš, bivši lični Trampov advokat, saopštio je ranije da je prihvatio ostavku pomoćnice državnog tužioca za građanska prava Harmit Dilon, prenosi Rojters.

Dilon je bila jedan od vodećih ljudi u odeljenju u naporima administracije da se obračuna sa antisemitizmom i antiizraelskim aktivnostima na univerzitetskim kampusima i na toj poziciji bila je direktno uključena u neuspešne pokušaje da se dobiju spiskovi birača iz oko 30 država uoči ovogodišnjih srednjoročnih izbora koji su naneli teške poraze Trampovoj Republikanskoj stranci.

U svojoj ostavci, Dilon je navela da ju je podnela u oktobru i da je pristala da ostane na svojoj poziciji do srednjoročnih izbora, koji su u Sjedinjenim Američkim Državama održani 3. novembra.

Blanš je danas objavio ostavke i pomoćnika državnog tužioca za nacionalnu bezbednost Džona Ajzenberga i Džejsona Redinga Kinjonesa, američkog tužioca za Južni okrug Floride.

Kinjones je nadgledao istragu protiv bivših obaveštajnih zvaničnika koje je Tramp optužio da su pokušali da ga svrgnu sa vlasti.

Ministarstvo pravde pod Trampom je pokrenulo postupke protiv brojnih navodnih neprijatelja, a nekoliko tužilaca je izgubilo posao zbog svoje nevoljnosti ili nemogućnosti da podignu optužnice.