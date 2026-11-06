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Senat Paragvaja izglasao je danas opoziv predsedniku te zemlje Santjagu Penji zbog umešanosti u kolaps velike komercijalne banke Ueno.

Senatori su opoziv izglasali u ubrzanom postupku, uprkos tome što je Penja podneo ostavku na predsedničku funkciju u trenutku kada je Donji dom parlamenta započeo debatu o njegovom opozivu.

Nakon što je Donji dom doneo odluku da Penja bude opozvan, bilo je potrebno da to odobri i Senat.

Penja je podneo ostavku nakon kolapsa velike komercijalne banke Ueno, koji je izazvao finansijske i društvene potrese u zemlji.

Penja je do prošle godine bio akcionar u grupi koja je kontrolisala Ueno.

Regulatorne vlasti preuzele su kontrolu nad bankom Ueno početkom nedelje i zamrznule štedne uloge miliona građana, među kojima su i penzioneri.

To je izazvalo masovne proteste u zemlji, u kojoj je približno svaki treći građanin imao depozit u toj banci.

Kriza je izazvala i ozbiljne podele unutar vladajuće Kolorado partije, koja je Penju dovela na vlast 2023. godine i decenijama dominira političkom scenom Paragvaja.