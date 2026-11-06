Slušaj vest

Devojčica (7) koja je državljanka Bosne i Hercegovine i student (18) iz Liona poginuli su u saobraćajnoj nesreći u kojoj je međugradski autobus sleteo sa puta u departmanu En, na istoku Francuske, saopštila je policija.

Francuski javni servis Frans 3 je preneo da je u saobraćajnoj nesreći povređeno 25 osoba, od kojih su četri u teškom stanju.

Autobus je saobraćao između Liona i Burg-an-Bresa a sa puta je sleteo oko 7.30 sati na regionalnom putu kod mesta Lent.

Prema snimcima sa mesta nesreće, autobus je sleteo sa puta, udario je u drveće i završio u kanalu.

Vozač autobusa je policiji rekao da je zaspao za volanom a izjave putnika su to potvrdile.

Saučešće porodicama žrtava i svima koje je nesreća pogodila izjavili su francuski predsednik i premijer, Emanuel Makron i Sebastijan Lekorni.