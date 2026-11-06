DEVOJČICA (7) IZ BiH I STUDENT (18) POGINULI U FRANCUSKOJ: Stravična saobraćajna nesreća kod Liona - vozač zaspao, autobus sleteo s puta, 25 povređenih (VIDEO)
Devojčica (7) koja je državljanka Bosne i Hercegovine i student (18) iz Liona poginuli su u saobraćajnoj nesreći u kojoj je međugradski autobus sleteo sa puta u departmanu En, na istoku Francuske, saopštila je policija.
Francuski javni servis Frans 3 je preneo da je u saobraćajnoj nesreći povređeno 25 osoba, od kojih su četri u teškom stanju.
Autobus je saobraćao između Liona i Burg-an-Bresa a sa puta je sleteo oko 7.30 sati na regionalnom putu kod mesta Lent.
Prema snimcima sa mesta nesreće, autobus je sleteo sa puta, udario je u drveće i završio u kanalu.
Vozač autobusa je policiji rekao da je zaspao za volanom a izjave putnika su to potvrdile.
Saučešće porodicama žrtava i svima koje je nesreća pogodila izjavili su francuski predsednik i premijer, Emanuel Makron i Sebastijan Lekorni.
"Moje misli su sa žrtvama, povređenima i njihovim porodicama. Nacija je uz njih. Zahvalan sam hitnim službama koje su intervenisale", rekao je Makron u objavi na platformi X.