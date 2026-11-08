"NASTAVLJAMO DA ČUVAMO IDEALE OKTOBARSKE REVOLUCIJE" Oglasio se Lukašenko na veliku godišnjicu
- Lukašenko je čestitao građanima Dan Oktobarske revolucije i poručio da se tim datumom obeležavaju događaji koji su vratili veru u jednakost i pravdu.
- Istakao je da je pravo na samoopredeljenje, proglašeno 1917. godine, bilo temelj na kojem je Belorusija izgradila svoju državnost.
- U Belorusiji je 7. novembar državni praznik i neradni dan.
Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko čestitao je sugrađanima Dan Oktobarske revolucije, saopštila je pres-služba šefa države.
- Na ovaj praznik prisećamo se značajnih događaja koji su milionima ljudi vratili veru u jednakost, pravdu i dostojanstven život. Za našu republiku, 1917. godina ima poseban značaj - navodi se u poruci.
Beloruski lider je istakao da je pravo naroda na samoopredeljenje, koje su proglasile sovjetske vlasti, poslužilo kao temelj na kojem je beloruski narod izgradio svoju zemlju i prvi put stupio na svetsku scenu kao suverena država.
- Belorusija i danas čuva najvrednije ideale i načela Velikog Oktobra. Sećanje na preživljena iskušenja jača vezu među generacijama, podstiče društveni sklad i jedinstvo, te inspiriše konstruktivne inicijative za dobrobit naše otadžbine - primetio je Lukašenko.
Takođe je poželeo sugrađanima dobro zdravlje, uspeh i nova dostignuća u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.
U Belorusiji je 7. novembar, Dan Oktobarske revolucije, zvanični državni praznik i neradni dan.
(Kurir.rs/TASS)