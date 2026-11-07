Slušaj vest

Ruske balističke rakete su u više talasa pogodile Kijevtokom noći između 6. i 7. novembra, svega nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio da Rusijapriprema novi masovni napad na infrastrukturu.

Prema informacijama nadležnih vlasti, najmanje pet osoba je ranjeno u samom Kijevu, dok je još jedna osoba povređena u okolini grada.

Među petoro povređenih u Kijevu nalazi se i četrnaestogodišnja devojčica, a dve osobe su hospitalizovane, saopštio je gradonačelnik KijevaVitalij Kličko.

U ruskom napadu oštećen je i ključni Severni most u Kijevu, koji je trenutno zatvoren za saobraćaj u oba smera, dodao je Kličko.

Dok su ukrajinske vazduhoplovne snage upozoravale da se balističke rakete kreću ka prestonici, grad je potresao niz eksplozija, izvestili su novinari lista "Kijev independenta" koji se nalaze na terenu.

Prvi raketni napad izveden je u brzom nizu, a ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je najmanje šest raketa ispaljeno na grad u razmaku od svega nekoliko minuta, nešto pre 23 časa po lokalnom vremenu 6. novembra.

Stanovnici grada su oko 30 minuta kasnije dobili obaveštenje da je vazdušna opasnost prošla. Međutim, predah je bio kratkotrajan, pošto je novo upozorenje na vazdušni napad izdato neposredno pre ponoći.

Novi talas raketnih napada usledio je nešto posle jedan sat iza ponoći, kada su novinari "Kijev independenta" izvestili o još najmanje šest snažnih eksplozija. Kličko je prijavio eksplozije u predgrađima i upozorio da Rusija balističkim raketama napada infrastrukturne objekte.

Gradonačelnik je kasnije saopštio da je oštećena petospratna stambena zgrada u kijevskom Solomjanskom okrugu, dok su na još jednoj petospratnici, na zasad nepoznatoj lokaciji, popucala stakla na prozorima. Ekipe hitnih službi upućene su na obe lokacije.

U Solomjanskom okrugu izbio je i požar u jednom nestambenom objektu, saopštila je Kijevska gradska vojna administracija. U istom okrugu oštećen je i jedan vrtić.

Nove eksplozije potresle su grad u 3:04 časa po lokalnom vremenu, izvestio je novinar sa terena. Talasi eksplozija nastavili su se i oko 3:30 časova, kada su balističke rakete ponovo bile usmerene ka gradu, naveo je reporter.

Ukupne posledice napada još nisu poznate. U trenutku objavljivanja teksta, napadi su i dalje bili u toku.

Van samog grada, guverner Kijevske oblasti Timur Tkačenko saopštio je da je ruski napad bespilotnim letelicama na mlazni pogon izazvao požar u jednoj kući u Brovarskom okrugu, pri čemu je jedna osoba povređena.

Muškarac je izvučen iz ruševina oštećenog objekta i hospitalizovan zbog opekotina i višestrukih povreda izazvanih gelerima.

Ranije tokom večeri, Zelenski je upozorio građane Ukrajine da obaveštajni podaci ukazuju na pripremu novog velikog ruskog napada na infrastrukturu. Prema njegovim rečima, potencijalne mete napada mogli bi da budu mostovi, energetski objekti i civilna infrastruktura.

Kijev, grad veličine Berlina sa oko tri miliona stanovnika, poslednjih nedelja nalazi se pod neprekidnim ruskim napadima.

Grad je 3. novembra pretrpeo najveći napad na energetski sektor ove godine, što je dovelo do široko rasprostranjenih nestanaka struje i prekida u snabdevanju vodom.