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Ukrajinaje tokom noći 7. novembra napala nekoliko ciljeva u ruskim regionima Orjol, Saratov i Rostov, pri čemu je pogođena i jedna rafinerija nafte, izvestili su kanali koji prate vojne aktivnosti.

U napadu ukrajinskih snaga zapaljena je rafinerija nafte Saratov, objavio je kanal "Exilenova Plus", koji prati vojne aktivnosti. U međuvremenu, veliki požar izbio je u blizini vojne fabrike "Almaz" u južnom ruskom gradu Rostovu na Donu, navodi isti izvor.

U zapadnom ruskom gradu Orjolu napadnuta je fabrika elektronskih komponenti "Proton". Lokalni kanali tvrde da su u napadu korišćene ukrajinske rakete "Flamingo", prenosi "Exilenova Plus".

Eksplozije su prijavljene i u Belgorodu, gradu koji se nalazi neposredno uz rusko-ukrajinsku granicu.

Za sada nije poznato koji su objekti u Belgorodu bili meta napada. Prema izveštajima, ruska protivvazdušna odbrana presretala je ukrajinske bespilotne letelice iznad stambenih zgrada u gradu.

Ukrajina redovno izvodi napade na vojne ciljeve duboko unutar teritorije Rusije, kao i na okupiranim područjima, sa ciljem da umanji sposobnost Moskve da nastavi rat.

Ruska rafinerija nafte zapalila se i tokom ukrajinskog napada dronovima, koji je u noći između 5. i 6. novembra izazvao požare i eksplozije širom južne Rusije, izvestili su kanali koji prate vojne aktivnosti.

Požar je izbio u rafineriji nafte Afipski, u južnom ruskom regionu Krasnodarskog kraja, prema informacijama ukrajinskog kanala "Exilenova Plus".