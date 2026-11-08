Slušaj vest

Katarski premijer i ministar spoljnih poslova šeik Mohamed bin Abdulrahman Al Tani izjavio je danas da je Katar poslednjih nedelja sarađivao sa američkom administracijom kako bi obuzdao situaciju u regionu, prenela je Al Džazira.

On je rekao da namera Vašingtona da pronađe rešenje i dalje postoji i nakon međuizbora u SAD, ističući da to pitanje ne može da se ostavi nerešeno i da ne sme da se dozvoli nova eskalacija u regionu.

- Jedva čekamo da postignemo savršen sporazum i nadamo se da ćemo postići dobar dogovor - rekao je Al Tani i dodao da katarski posrednički napori traju i dalje kako bi se sprečilo da situacija izmakne kontroli.

On je naveo da je razgovarao sa svim ministrima spoljnih poslova u regionu u okviru napora za pronalaženje rešenja i ocenio da je Katar mnogo postigao, kao i da je sporazum moguć.

Govoreći o situaciji u Libanu, Al Tani je rekao da se granatiranje nastavlja uprkos primirju, dok je, osvrćući se na palestinsko pitanje, naveo da je od početka primirja u Gazi ubijeno više od 1.000 ljudi.

- Od 7. oktobra, uprkos našim posredničkim naporima, nismo svedoci ničega osim nestabilnosti u regionu - zaključio je katarski premijer.