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Predsednik Paragvaja, Santijago Penja smenjen je sa funkcije i stavljen u kućni pritvor nakon kolapsa digitalne banke povezane sa njegovim privatnim poslovnim interesima.

Penja je uhapšen u petak, svega nekoliko minuta nakon što su poslanici, uključujući i članove njegove stranke, jednoglasno glasali za njegovo razrešenje zbog produbljivanja krize izazvane kolapsom banke Ueno početkom ove nedelje.

1/8 Vidi galeriju Santijago Penja, predsednik Paragvaja, smenjen je i uhapšen Foto: GERMAN FALCON/EFE, JUAN PABLO PINO/EFE, Jorge Saenz/AP

On je u četvrtak ponudio ostavku. Međutim, umesto da prihvate njegovu ostavku, senatori su pokrenuli postupak opoziva i optužili Penju za zloupotrebu položaja, čime je ostao bez imuniteta koji se obično garantuje bivšim predsednicima.

Penja, koji je do prošle godine posedovao akcije kompanije koja je bila vlasnik banke, negirao je bilo kakvu odgovornost za njeno propadanje.

Kolaps digitalne banke ostavio je više od polovine stanovništva Paragvaja bez pristupa sopstvenoj ušteđevini, nakon što je Centralna banka Paragvaja preuzela kontrolu nad njom.

Procenjuje se da oko tri miliona deponenata i dalje ne može da pristupi svojoj ušteđevini i penzijama, što je izazvalo masovne proteste, posebno u glavnom gradu Asunsionu.

U optužnici koja je dovela do Penjinog razrešenja navodi se da je bio u sukobu interesa, manipulisao regulatornim nadzorom, preusmeravao penzijske fondove i učestvovao u institucionalnom prikrivanju nepravilnosti u koje je bila uključena i centralna banka.

Penja bi u subotu trebalo da bude saslušan zbog optužbi za zloupotrebu poverenja, trgovinu uticajem i proneveru sredstava, izjavila je tužiteljka Silvija Margarita Gonzalez Vester.

Za Penjino razrešenje glasala su 44 od ukupno 45 senatora, dok je jedan poslanik bio odsutan. Nakon glasanja, predsednik Senata Basilio Nunjes izjavio je da je Penja proglašen krivim za "zanemarivanje dužnosti".

Potpredsednik Paragvaja Pedro Alijana potom je položio zakletvu kao privremeni predsednik države.

- Sunarodnici koji se sada suočavaju sa teškim vremenima zbog finansijskog kolapsa biće u potpunosti obeštećeni - izjavio je Alijana, koji će obavljati predsedničku funkciju do 2028. godine.

- Suočavamo se sa najvećim korupcionaškim skandalom u našoj demokratskoj istoriji - ogromnim udarcem za državu, građane, kao i ugled i kredibilitet zemlje - izjavio je senator Rafael Filicola.

Analitičari smatraju da bi Penja sada mogao da se suoči sa krivičnim gonjenjem zbog kolapsa banke. Njegov advokat Rikardo Preda opisao je optužbe kao "nepromišljene", ocenivši ih kao "neodgovorne i oportunističke".

Obraćajući se naciji u četvrtak, Penja je izrazio žaljenje i poručio: