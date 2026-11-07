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Francuske vlasti očekuju da će do 60.000 ljudi učestvovati u demonstracijama u Parizu 7. novembra, u znak protesta zbog pada kupovne moći stanovništva, prenela je televizija BFMTV.

Snage reda se takođe pripremaju za moguće prisustvo do 400 radikala na skupu. Prema rečima Lorana Nunjeza, visokog zvaničnika francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na društvenim mrežama se već pojavljuju pozivi na uništavanje vladinih zgrada i pljačkanje prodavnica.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, 65.000 ljudi učestvovalo je u prethodnim demonstracijama u Parizu, održanim 5. novembra.

Za subotu je planiran marš od Trga Republike do Trga Nacije u istočnom delu grada; to je jedina ruta koju je odobrila pariska policijska prefektura.

Istovremeno, pokret "Žuti prsluci" najavio je nameru da održi protest na Trgu Konkord u centru grada, iako za to nisu dobili dozvolu vlasti.

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