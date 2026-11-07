TRAMP OBJAVIO RAT KONGRESU! Imenovao beskompromisnog lojalistu i tvrdolinijaša za šefa Bele kuće! Imigrantima u SAD i Iranu se ne piše dobro? Hegset slavi
- Miler je dugogodišnji lojalista poznat po oštroj politici prema imigraciji i podršci tvrđem pristupu administracije prema Kongresu
- Njegovo imenovanje dolazi u trenutku kada demokrate najavljuju istrage o radu Trampove administracije
Američki predsednik Donald Tramp imenovao je u petak svog dugogodišnjeg saradnika Stivena Milera za novog šefa kabineta Bele kuće, postavljajući arhitektu nekih od svojih najstrožih unutrašnjih politika na jednu od najmoćnijih funkcija u Vašingtonu, nakon što su republikanci izgubili kontrolu nad Kongresom.
Miler će na toj funkciji zameniti Suzi Vajls, dok se Tramp priprema za suočavanje sa Predstavničkim domom i Senatom pod kontrolom demokrata, kao i sa očekivanim talasom kongresnih istraga o njegovoj administraciji.
Dugogodišnji Trampov lojalista i zagovornik oštrih političkih mera preuzeće upravljanje predsedničkom agendom u trenutku kada se očekuje da će Bela kuća zauzeti oštar pristup prema Kongresu.
Miler, koji je poznat po svojim beskompromisnim stavovima, jedan je od najlojalnijih Trampovih saradnika. Bio je deo tima tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata od 2017. do 2021. godine, a nakon Trampovog povratka u Belu kuću 2025. obavljao je funkciju zamenika šefa kabineta, pod rukovodstvom Suzi Vajls.
Iako formalno njen zamenik, Miler je imao ogroman uticaj na veliki deo unutrašnje politike administracije i bio jedan od predsednikovih najbližih savetnika.
Najpoznatiji je po tome što je predvodio Trampovu oštru kampanju protiv ilegalnih migracija, postavljajući cilj od 3.000 hapšenja dnevno. U nastojanju da ostvare taj cilj, američki imigracioni agenti proširili su spisak osoba koje privode, uključujući i migrante koji decenijama žive u Sjedinjenim Američkim Državama.
Međutim, ova kampanja naišla je na veliko nezadovoljstvo američke javnosti. Prema anketi Rojtersa i Ipsosa, završenoj početkom ove nedelje, svega 36 odsto ispitanika podržava imigracionu politiku administracije, dok joj se 54 odsto protivi.
Kongresmen Robert Garsija, vodeći demokrata u Odboru Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlade, izjavio je da njegova stranka planira da pokrene istragu o Milerovoj imigracionoj politici.
- Stiven Miler bi trebalo da angažuje advokata - poručio je Garsija.
Miler je takođe imao ključnu ulogu u Trampovoj kampanji za preuređenje savezne administracije, koja je 2025. godine dovela do otpuštanja desetina hiljada državnih službenika. Bio je i jedan od glavnih pokretača sukoba administracije sa univerzitetima, programima za raznolikost i drugim institucijama.
Oštra spoljna politika
Kada je reč o spoljnoj politici, Miler je otvoreno podržavao američke vojne napade na brodove za koje se sumnjalo da prevoze narkotike u Karipskom moru i Tihom okeanu, kampanju koja je izazvala brojna pravna pitanja.
Takođe je podržao američke i izraelske napade na Iran, kao i pomorsku blokadu i sankcije kao sredstva za slabljenje Teherana i ograničavanje njegove sposobnosti da ugrožava susedne zemlje.
Ipak, nije jasno da li je Miler zadržao takve stavove nakon što su birači ove nedelje kaznili republikance, delom i zbog ekonomskih posledica rata sa Iranom.
Mark Šort, koji je tokom prvog Trampovog mandata bio šef kabineta tadašnjeg potpredsednika Majka Pensa, ocenio je da Tramp imenovanjem Milera dobija osobu koja mu je potpuno privržena i spremna da se sukobi sa Kongresom oko pitanja poput imigracije i istraga o radu administracije.
- To ne ukazuje na velika očekivanja kada je reč o donošenju zakona uz podršku obe stranke - rekao je Šort.
Američki ministar odbrane Pit Hegsetproslavio je Milerovo imenovanje objavom na društvenim mrežama: "Patriote su na vlasti", što odražava oduševljenje pojedinih Trampovih saveznika zbog njegovog dolaska na jednu od najuticajnijih pozicija u Beloj kući.
Promene nakon izbornog poraza
Šef kabineta obično ima ogroman uticaj kao osoba koja kontroliše pristup predsedniku. On upravlja osobljem Bele kuće, organizuje predsednikovo vreme i raspored, kao i koordinaciju sa drugim državnim institucijama i članovima Kongresa.
Suzi Vajls, koja je u četvrtak uveče podnela ostavku, preći će u Trampov politički tim, potvrdio je jedan zvaničnik Bele kuće.
Ova iskusna politička operativka sa Floride bila je prva žena na funkciji šefa kabineta Bele kuće.
Iza sebe ima decenije političkog iskustva, a smatralo se da je uspela da uspostavi disciplinovaniji način rada u administraciji nego što je to bio slučaj sa pojedinim prethodnim Trampovim saradnicima.
Vajls je zadržala svoju funkciju čak i tokom lečenja od ranog stadijuma raka dojke početkom ove godine.
Iako je retko dovodila u pitanje Trampove političke odluke, uspela je da uvede red u često haotičan rad administracije i važila je za glas razuma unutar Bele kuće.
Tokom prvog predsedničkog mandata, od 2017. do 2021. godine, Tramp je promenio čak četiri šefa kabineta, što je neuobičajeno veliki broj, jer su se svi suočavali sa teškoćama u pokušajima da obuzdaju nepredvidivog predsednika, piše Rojters.