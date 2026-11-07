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Američki predsednik Donald Tramp imenovao je u petak svog dugogodišnjeg saradnika Stivena Milera za novog šefa kabineta Bele kuće, postavljajući arhitektu nekih od svojih najstrožih unutrašnjih politika na jednu od najmoćnijih funkcija u Vašingtonu, nakon što su republikanci izgubili kontrolu nad Kongresom.

Miler će na toj funkciji zameniti Suzi Vajls, dok se Tramp priprema za suočavanje sa Predstavničkim domom i Senatom pod kontrolom demokrata, kao i sa očekivanim talasom kongresnih istraga o njegovoj administraciji.

Dugogodišnji Trampov lojalista i zagovornik oštrih političkih mera preuzeće upravljanje predsedničkom agendom u trenutku kada se očekuje da će Bela kuća zauzeti oštar pristup prema Kongresu.

Stiven Miler Foto: Tom Brenner/FR117851 AP

Miler, koji je poznat po svojim beskompromisnim stavovima, jedan je od najlojalnijih Trampovih saradnika. Bio je deo tima tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata od 2017. do 2021. godine, a nakon Trampovog povratka u Belu kuću 2025. obavljao je funkciju zamenika šefa kabineta, pod rukovodstvom Suzi Vajls.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Iako formalno njen zamenik, Miler je imao ogroman uticaj na veliki deo unutrašnje politike administracije i bio jedan od predsednikovih najbližih savetnika.

Najpoznatiji je po tome što je predvodio Trampovu oštru kampanju protiv ilegalnih migracija, postavljajući cilj od 3.000 hapšenja dnevno. U nastojanju da ostvare taj cilj, američki imigracioni agenti proširili su spisak osoba koje privode, uključujući i migrante koji decenijama žive u Sjedinjenim Američkim Državama.

Stiven Miler Foto: Daniel Heuer / POOL/BLOOMBERG

Međutim, ova kampanja naišla je na veliko nezadovoljstvo američke javnosti. Prema anketi Rojtersa i Ipsosa, završenoj početkom ove nedelje, svega 36 odsto ispitanika podržava imigracionu politiku administracije, dok joj se 54 odsto protivi.

Kongresmen Robert Garsija, vodeći demokrata u Odboru Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlade, izjavio je da njegova stranka planira da pokrene istragu o Milerovoj imigracionoj politici.

- Stiven Miler bi trebalo da angažuje advokata - poručio je Garsija.

Miler je takođe imao ključnu ulogu u Trampovoj kampanji za preuređenje savezne administracije, koja je 2025. godine dovela do otpuštanja desetina hiljada državnih službenika. Bio je i jedan od glavnih pokretača sukoba administracije sa univerzitetima, programima za raznolikost i drugim institucijama.

Oštra spoljna politika

Kada je reč o spoljnoj politici, Miler je otvoreno podržavao američke vojne napade na brodove za koje se sumnjalo da prevoze narkotike u Karipskom moru i Tihom okeanu, kampanju koja je izazvala brojna pravna pitanja.

Takođe je podržao američke i izraelske napade na Iran, kao i pomorsku blokadu i sankcije kao sredstva za slabljenje Teherana i ograničavanje njegove sposobnosti da ugrožava susedne zemlje.

Ipak, nije jasno da li je Miler zadržao takve stavove nakon što su birači ove nedelje kaznili republikance, delom i zbog ekonomskih posledica rata sa Iranom.

Stiven Miler Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Mark Šort, koji je tokom prvog Trampovog mandata bio šef kabineta tadašnjeg potpredsednika Majka Pensa, ocenio je da Tramp imenovanjem Milera dobija osobu koja mu je potpuno privržena i spremna da se sukobi sa Kongresom oko pitanja poput imigracije i istraga o radu administracije.

- To ne ukazuje na velika očekivanja kada je reč o donošenju zakona uz podršku obe stranke - rekao je Šort.

Američki ministar odbrane Pit Hegsetproslavio je Milerovo imenovanje objavom na društvenim mrežama: "Patriote su na vlasti", što odražava oduševljenje pojedinih Trampovih saveznika zbog njegovog dolaska na jednu od najuticajnijih pozicija u Beloj kući.

Pit Hegset Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia

Promene nakon izbornog poraza

Šef kabineta obično ima ogroman uticaj kao osoba koja kontroliše pristup predsedniku. On upravlja osobljem Bele kuće, organizuje predsednikovo vreme i raspored, kao i koordinaciju sa drugim državnim institucijama i članovima Kongresa.

Suzi Vajls, koja je u četvrtak uveče podnela ostavku, preći će u Trampov politički tim, potvrdio je jedan zvaničnik Bele kuće.

Ova iskusna politička operativka sa Floride bila je prva žena na funkciji šefa kabineta Bele kuće.

Suzi Vajls Foto: AP Evan Vucci copy

Iza sebe ima decenije političkog iskustva, a smatralo se da je uspela da uspostavi disciplinovaniji način rada u administraciji nego što je to bio slučaj sa pojedinim prethodnim Trampovim saradnicima.

Vajls je zadržala svoju funkciju čak i tokom lečenja od ranog stadijuma raka dojke početkom ove godine.

Iako je retko dovodila u pitanje Trampove političke odluke, uspela je da uvede red u često haotičan rad administracije i važila je za glas razuma unutar Bele kuće.