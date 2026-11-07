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Biračka mesta na parlamentarnim izborima na Novom Zelandu su zatvorena, a prvi preliminarni rezultati pokazuju veoma tesnu trku između dve najveće političke stranke, laburističke i nacionalne, koje imaju gotovo jednake šanse za formiranje naredne vlade, dok će konačan ishod u velikoj meri zavisiti od manjih stranaka i pregovora o koaliciji.

Biračka mesta zatvorena su u 19 časova po lokalnom vremenu, a prema podacima izborne komisije, na osnovu 35 odsto prebrojanih glasova, Laburistička stranka osvojila je 29,87 odsto, a Nacionalna stranka 29,36 odsto glasova, prenosi Rojters.

Prema dosadašnjim rezultatima, Zelena stranka osvojila je 14,06 odsto glasova, ACT 10,54 odsto, a stranka Novi Zeland na prvom mestu (New Zealand First) 9,35 odsto.

Stranka "Opportunity" osvojila je 5,42 odsto glasova, čime je prešla izborni prag od pet odsto neophodan za ulazak u parlament, dok je stranka "Te Pāti Māori" dobila 0,60 odsto glasova.

Prema projekcijama, Nacionalna stranka mogla bi da osvoji 42 poslanička mesta, a Laburistička 36, dok se Zelenima predviđa 17 mandata, stranci ACT 13, a stranci Novi Zeland na prvom mestu 11 mandata.

Stranka "Opportunity" mogla bi da dobije sedam poslaničkih mesta, a "Te Pāti Māori" pet.

Prema procenama izbornih analitičara, upravo bi manji politički subjekti mogli da budu presudni u formiranju naredne vlade, budući da su dve najveće stranke tokom kampanje izgubile deo podrške u korist manjih stranaka.

Novi Zeland od 1996. godine primenjuje proporcionalni izborni sistem sa mešovitim članstvom, prema kojem birači glasaju za političku stranku i kandidata u svojoj izbornoj jedinici.

Parlament ima 71 mesto koje se popunjava izborom kandidata u izbornim jedinicama, dok se najmanje 49 mandata raspodeljuje na osnovu stranačkih glasova.