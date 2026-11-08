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Holandija će naredne godine, zajedno sa drugim članicama Evropske unije (EU), morati da prihvati određeni broj tražilaca azila iz zemalja koje su ove godine bile izložene "natprosečnom migracionom pritisku" ili da, umesto toga, finansijski doprinese njihovom zbrinjavanju, saopštila je Evropska komisija.

Prema predlogu Komisije, među zemljama koje su ove godine primile natprosečan broj tražilaca azila nalaze se Grčka, Kipar, Italija i Španija, a njima bi ostale članice EU trebalo da pomognu u raspodeli migracionog tereta, preneo je "NL tajms".

Veliki broj zahteva za azil podnet je u Grčkoj i na Kipru, dok je Italija označena kao zemlja pod "migracionim pritiskom" zbog nesrazmerno velikog broja migranata koji su pristigli nakon spasavanja na moru.

Španija se, s druge strane, ovog leta suočila sa velikim prilivom migranata u svoju severnoafričku enklavu Seutu, gde je, prema navodima iz izveštaja, sa mora stiglo više desetina hiljada ljudi.

Bugarska, Češka, Estonija, Hrvatska, Austrija i Poljska takođe bi, u načelu, trebalo da prihvate tražioce azila, ali te zemlje mogu da zatraže od Evropske komisije izuzeće ili smanjenje obaveza, pozivajući se na veliki migracioni pritisak sa kojim se već suočavaju.

Evropska komisija je, međutim, utvrdila da Holandija, Nemačka i još nekoliko članica EU nemaju pravo da traže izuzeće od obaveze prihvatanja tražilaca azila.

Komisija procenjuje migracioni pritisak u svakoj državi članici pojedinačno, uzimajući u obzir broj pristiglih migranata i podnetih zahteva za azil, kao i bruto domaći proizvod (BDP) i broj stanovnika svake zemlje.

Predlog Evropske komisije biće uskoro razmatran među državama članicama EU, koje će na kraju odlučiti o konačnom broju tražilaca azila koje će pojedine zemlje morati da prihvate.