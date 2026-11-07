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Američka vojska izvela je nove, ograničene udare na Iran, gađajući iranski sistem protivvazdušne odbrane, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp, dok su iranski državni mediji objavili da su se dogodile dve eksplozije na području ostrva Kešm u strateški važnom Ormuskom moreuzu.

Tramp je, odgovarajući na pitanja novinara po dolasku u Vest Palm Bič na Floridi, vojnu akciju opisao kao "omanju".

Iransko ostvo Kešm Foto: Shutterstock

- Napravili su mali protivvazdušni sistem, a mi smo ga onesposobili za oko 15 minuta, možda i za pet - rekao je Tramp, ne iznoseći dodatne detalje o meti napada, navodi AP.

Američki zvaničnici ranije su saopštili da je većina iranskih sistema protivvazdušne odbrane uništena ili ozbiljno oštećena tokom izraelskog bombardovanja u junu 2025. godine, kao i u početnoj fazi aktuelnog sukoba.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Američka vojska je i u ponedeljak saopštila da je izvela, kako je navedeno, odbrambene udare. Eksplozije su tada zabeležene na ostrvima Kešm i Hengam u strateški važnom Ormuskom moreuzu, kao i u obližnjem priobalnom području Bandar Abasa.

Udari izvedeni u petak prvi su od kada je Republikanska stranka predsednika Trampa pretrpela težak poraz na međuizborima održanim u utorak u Sjedinjenim Američkim Državama, napominje AP.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Republikanci su izgubili kontrolu nad oba doma Kongresa, a jedan od razloga izbornog poraza bilo je nezadovoljstvo birača načinom na koji Tramp vodi sukob, kao i visokim cenama goriva, koje su posledica rata i utiču na gotovo sve sektore svetske privrede.