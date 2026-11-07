AMERIČKA VOJSKA IZVELA NOVE UDARE NA IRAN, ODJEKNULE EKSPLOZIJE! Oglasio se Tramp i otkrio šta su napali: "Onesposobili smo ga za oko 15 minuta, možda pet"
- Iranski mediji navode da su na području ostrva Kešm, u Ormuskom moreuzu, odjeknule dve eksplozije
- Tramp je akciju opisao kao "omanju" i rekao da je cilj bio onesposobljen za oko 15 minuta, možda i za pet
Američka vojska izvela je nove, ograničene udare na Iran, gađajući iranski sistem protivvazdušne odbrane, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp, dok su iranski državni mediji objavili da su se dogodile dve eksplozije na području ostrva Kešm u strateški važnom Ormuskom moreuzu.
Tramp je, odgovarajući na pitanja novinara po dolasku u Vest Palm Bič na Floridi, vojnu akciju opisao kao "omanju".
- Napravili su mali protivvazdušni sistem, a mi smo ga onesposobili za oko 15 minuta, možda i za pet - rekao je Tramp, ne iznoseći dodatne detalje o meti napada, navodi AP.
Američki zvaničnici ranije su saopštili da je većina iranskih sistema protivvazdušne odbrane uništena ili ozbiljno oštećena tokom izraelskog bombardovanja u junu 2025. godine, kao i u početnoj fazi aktuelnog sukoba.
Američka vojska je i u ponedeljak saopštila da je izvela, kako je navedeno, odbrambene udare. Eksplozije su tada zabeležene na ostrvima Kešm i Hengam u strateški važnom Ormuskom moreuzu, kao i u obližnjem priobalnom području Bandar Abasa.
Udari izvedeni u petak prvi su od kada je Republikanska stranka predsednika Trampa pretrpela težak poraz na međuizborima održanim u utorak u Sjedinjenim Američkim Državama, napominje AP.
Republikanci su izgubili kontrolu nad oba doma Kongresa, a jedan od razloga izbornog poraza bilo je nezadovoljstvo birača načinom na koji Tramp vodi sukob, kao i visokim cenama goriva, koje su posledica rata i utiču na gotovo sve sektore svetske privrede.
(Kurir.rs/Tanjug)