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Lider stranke Jašar Gadi Ajzenkot dobio je podršku 67 od ukupno 120 poslanika izraelskog Kneseta za mesto premijera, dok je aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua podržalo 46 poslanika, a predsednik Izraela Isak Hercog najavio je da će u nedelju, 8. novembra, odlučiti kome će poveriti mandat za formiranje nove vlade.

Hercog je nakon konsultacija sa predstavnicima političkih stranaka ocenio da je rezultat jasan, ali je najavio dodatne razgovore pre donošenja konačne odluke.

Stranka Jašar pozvala je predsednika da Ajzenkotu što pre poveri mandat, ističući da je podrška 67 poslanika najveći broj koje je neki kandidat dobio od 2015. godine.

Gadi Ajzenkot Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Uprkos podršci većine poslanika, Ajzenkotov put do formiranja vlade ostaje neizvestan zbog podeljenosti opozicionih stranaka.

Kako pojašnjava Tajms of Izrael, četiri stranke sa ukupno 48 mandata odbijaju saradnju sa dve arapske partije koje zajedno imaju 19 poslanika, iako su sve podržale njegovu kandidaturu.

Dodatnu mogućnost za formiranje nove većine predstavlja odluka stranke Ujedinjeni judaizam Tore, koja ima sedam mandata, da ne podrži Netanjahua.

Prema navodima izraelskih medija, lider stranke Izrael Bejtenu Avigdor Liberman spreman je da razmotri saradnju sa ultraortodoksnim partijama kako bi omogućio smenu aktuelnog premijera.

Lider arapske stranke Ram Mansur Abas podržao je Ajzenkota, ali nije izričito označio Hamas kao terorističku organizaciju, što je jedan od uslova koje je Ajzenkot postavio potencijalnim koalicionim partnerima.

Gadi Ajzenkot Foto: ABIR SULTAN/EPA

Abas je, međutim, naveo da njegova stranka podržava razoružavanje Hamasa.

Predstavnici Zajedničke liste takođe su podržali Ajzenkota, ali su najavili da bi mogli da podrže manjinsku vladu iz opozicije, bez direktnog učešća u njenom formiranju.

Stranka B'Jahad odbacila je mogućnost vlade nacionalnog jedinstva sa Netanjahuovim Likudom, dok su predstavnici Likuda pozvali opoziciju da se pridruži širokoj koalicionoj vladi.

Bivši šef bezbednosne službe Šin Bet Joram Koen ocenio je da je Izraelu potrebna stabilna vlada i upozorio da bi novi izbori predstavljali zanemarivanje volje birača koji su na prošlonedeljnim izborima glasali za promene.

Novi saziv Kneseta trebalo bi da bude konstituisan 10. novembra, kada se očekuje i izbor novog predsednika parlamenta.