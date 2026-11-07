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Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) razvio je podzemne komplekse za proizvodnju i skladištenje oružja, koji omogućavaju nastavak proizvodnje i tokom intenzivnih bombardovanja, a ove nedelje najaviće otkrivanje podzemnog "raketnog grada", izjavio je portparol te organizacije, prenele su iranske novinske agencije Tasnim i Fars.

Portparol IRGC je istakao da je Iranrazvojem domaće vazduhoplovne i odbrambene industrije postao nezavisan od stranih dobavljača i da se u proizvodnji naprednog naoružanja oslanja na sopstveno znanje i stručnost.

Prema njegovim rečima, iranske vazduhoplovne snage oborile su ili uništile više od 260 neprijateljskih letelica tokom "Ramazanskog rata", uključujući avione F-35, F-16, F-8 i F-5, kao i bespilotne letelice.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Naveo je i da je Iran tokom prethodnih nedelju ili dve zarobio sedam izviđačkih dronova MQM170, prenela je Al Džazira.

On je rekao da su iranske rakete i dronovi opremljeni tehnologijom za smanjenje radarskog odraza i izbegavanje protivvazdušne odbrane, kao i da su podzemni kompleksi osujetili procene protivnika o obimu iranskog raketnog arsenala.

Portparol je upozorio da će svaki novi napad na Iran izazvati snažniji odgovor i da će iranske snage, ukoliko procene da postoji pretnja, biti spremne da izvedu asimetrične operacije.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Govoreći o nuklearnoj politici, rekao je da je Iran spreman za strateške promene i da će IRGC biti spremna da preispita nuklearnu doktrinu ukoliko državno rukovodstvo donese takvu odluku.

Dodao je da se razvoj iranskih raketnih poligona nastavlja i da neće biti obustavljen.

SAD nude do 20 miliona dolara za informacije o iranskom nuklearnom programu

Sjedinjene Američke Države nude nagradu do 20 miliona dolara za informacije o iranskom nuklearnom programu, uključujući podatke o naučnicima, osoblju, tehnologijama, kapacitetima i povezanim organizacijama.

Stejt department je putem programa "Nagrade za pravdu" pozvao sve koji imaju takve informacije da ih dostave putem aplikacije Signal ili bezbedne linije za dojave Tor, navodeći da bi mogli da ostvare pravo na novčanu nagradu i preseljenje, preneo je Foks njuz.

- Vlada SAD ostaje posvećena suprotstavljanju svakom pokušaju Irana da razvije program nuklearnog oružja - navedeno je u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Objava je usledila u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp razmatra mogućnost obnavljanja vojnih udara na Iran, dok Vašington i Teheran nastavljaju pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Tramp je u petak ponovio da Iranu nikada neće biti dozvoljeno da poseduje nuklearno oružje, a dan ranije sastao se sa timom za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrio mogućnost nastavka napada.

- Da li želimo da nastavimo sa udarima kako bismo osigurali da iranski nuklearni program bude uništen i da se to nikada više ne ponovi? Radije bih izbegao uništenje ostatka Irana, ali bih možda ipak mogao to da učinim - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Američka Centralna komanda završava pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, ali, prema navodima koji se pozivaju na američkog zvaničnika, još nije dobila novu direktivu iz Vašingtona.

Kako prenosi Foks njuz, visoki američki zvaničnici naveli su da bi mlad mesec 9. novembra, koji donosi malo ili nimalo mesečine, mogao da pruži povoljne uslove za vojne operacije.