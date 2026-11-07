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Na pregovorima o Ukrajini, koji će biti održani u Abu Dabiju, Rusiju će predstavljati pomoćnik predsednika Ruske Federacije Vladimir Medinski (na fotografiji) zamenici ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov i Mihail Galuzin, kao i predstavnici dve uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov i Jurij Žigarlovski, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov za Interfaks.

Oni su ranije pozvani na sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Ruske Federacije.

Portparol Kremlja je napomenuo da pomoćnik šefa ruske države Jurij Ušakov, koji je takođe učestvovao na sastanku, koordinira predstojeće pregovore u svojstvu pomoćnika predsednika za međunarodna pitanja.

Predsednik Rusije je ranije, na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije, razgovarao o predstojećim trilateralnim pregovorima Rusije, SAD i Ukrajine, koji će biti održani u Abu Dabiju. Tom prilikom naglasio je da je na sastanak pozvao saradnike koji će učestvovati u tim pregovorima.

Naredna runda pregovora između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine zakazana je za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju.

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof najavio je da će glavne teme razgovora biti bezbednosne garancije, deeskalacija, humanitarna pitanja i naredni koraci ka mirovnom rešenju.