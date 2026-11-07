RUSKI ŠAMAN PLANIRA DA ŽRTVUJE 60 KAMILA! Ubiće ih i raskomadati kako bi Rusija pobedila u ratu protiv Ukrajine! (VIDEO)
- Njegova namera izazvala je oštre kritike aktivista i dela šamanske zajednice, a tužilaštvu je podnet zahtev da ispita moguće okrutno postupanje prema životinjama.
Ruski šaman Artur Cibikov iz Irkutske oblasti planira da organizuje niz ritualnih žrtvovanja 60 kamila kako bi od sila prirode i bogova zatražio pomoć za pobedu Rusije u ratu protiv Ukrajine.
Njegova namera naišla je na kritike aktivista za zaštitu životinja i predstavnika šamanske zajednice, piše ruski medij "Ljudi Bajkala".
Pedesettrogodišnji Cibikov predvodi angarsku organizaciju "Večno plavo nebo". Planira da započne rituale u novembru 2026. godine i da tokom narednih godinu dana svakog meseca žrtvuje po pet kamila.
Šaman tvrdi da bi obredi trebalo da pomognu Rusiji da prevaziđe teškoće i okonča rat protiv Ukrajine pobedom. Svoju zamisao opisao je kao veliki poduhvat i uporedio je sa Olimpijskim igrama.
Ovo nije prvi put da Cibikov organizuje slične rituale. On je još 2019. godine u Angarsku organizovao obred tokom kojeg je ubijeno pet kamila dopremljenih iz Burjatije. Životinje su tada raskomadane, a njihovi ostaci spaljeni na lomači.
Šaman je tada objašnjavao da bi ritual trebao da ojača Rusiju i njene narode.
Nova inicijativa izazvala je ogorčenje među aktivistima za zaštitu životinja i drugim šamanima. U šamanskom centru "Tengeri" u Ulan Udeu posebno su istakli da je kamila za Burjate sveta životinja i da je njeno ubijanje u suprotnosti sa tradicijom.
Nekoliko aktivista već se obratilo tužilaštvu u Angarsku sa zahtevom da se ispita Cibikov zbog sumnje na okrutno postupanje prema životinjama i da se spreči njihovo ubijanje. Tužilaštvo je njihov zahtev prosledilo gradskoj policiji.
Istovremeno, deo šamanske zajednice strahuje da javno kritikuje Cibikova zbog njegove podrške ruskim vlastima i ratu.
Jedan burjatski šaman, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je za pomenuti medij da bi kritičari ove inicijative mogli da budu proglašeni neprijateljima Rusije.
- Ko je protiv Artura, taj je protiv Rusije. Ako počnu da ga kritikuju, automatski će postati neprijatelji naroda - objasnio je sagovornik.
Međutim, ne priznaju sve šamanske organizacije Cibikovo rukovodstvo. On je u avgustu 2026. godine organizovao kongres u Angarsku, na kojem je proglašen za vrhovnog šamana Rusije.
Ipak, nekoliko organizacija bojkotovalo je taj događaj i nije priznalo rezultate glasanja.
Cibikov je ranije bio zamenik prethodnog vrhovnog šamana Kara-ola Dopčun-Oola. On je još 2019. godine osudio žrtvovanje kamila, ističući da takvi rituali predstavljaju iskrivljavanje šamanizma.