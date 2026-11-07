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Ruski šaman Artur Cibikov iz Irkutske oblasti planira da organizuje niz ritualnih žrtvovanja 60 kamila kako bi od sila prirode i bogova zatražio pomoć za pobedu Rusije u ratu protiv Ukrajine.

Njegova namera naišla je na kritike aktivista za zaštitu životinja i predstavnika šamanske zajednice, piše ruski medij "Ljudi Bajkala".

Pedesettrogodišnji Cibikov predvodi angarsku organizaciju "Večno plavo nebo". Planira da započne rituale u novembru 2026. godine i da tokom narednih godinu dana svakog meseca žrtvuje po pet kamila.

Šaman tvrdi da bi obredi trebalo da pomognu Rusiji da prevaziđe teškoće i okonča rat protiv Ukrajine pobedom. Svoju zamisao opisao je kao veliki poduhvat i uporedio je sa Olimpijskim igrama.

Ovo nije prvi put da Cibikov organizuje slične rituale. On je još 2019. godine u Angarsku organizovao obred tokom kojeg je ubijeno pet kamila dopremljenih iz Burjatije. Životinje su tada raskomadane, a njihovi ostaci spaljeni na lomači.

Šaman je tada objašnjavao da bi ritual trebao da ojača Rusiju i njene narode.

Nova inicijativa izazvala je ogorčenje među aktivistima za zaštitu životinja i drugim šamanima. U šamanskom centru "Tengeri" u Ulan Udeu posebno su istakli da je kamila za Burjate sveta životinja i da je njeno ubijanje u suprotnosti sa tradicijom.

Nekoliko aktivista već se obratilo tužilaštvu u Angarsku sa zahtevom da se ispita Cibikov zbog sumnje na okrutno postupanje prema životinjama i da se spreči njihovo ubijanje. Tužilaštvo je njihov zahtev prosledilo gradskoj policiji.

Istovremeno, deo šamanske zajednice strahuje da javno kritikuje Cibikova zbog njegove podrške ruskim vlastima i ratu.

Jedan burjatski šaman, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je za pomenuti medij da bi kritičari ove inicijative mogli da budu proglašeni neprijateljima Rusije.

- Ko je protiv Artura, taj je protiv Rusije. Ako počnu da ga kritikuju, automatski će postati neprijatelji naroda - objasnio je sagovornik.

Međutim, ne priznaju sve šamanske organizacije Cibikovo rukovodstvo. On je u avgustu 2026. godine organizovao kongres u Angarsku, na kojem je proglašen za vrhovnog šamana Rusije.

Ipak, nekoliko organizacija bojkotovalo je taj događaj i nije priznalo rezultate glasanja.